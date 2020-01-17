Kadına karşı şiddet: Ünlü kadınların 'hırpalanmış' posterleri İtalya sokaklarında sergileniyor

İtalya'da bir sanatçı, kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, dünyanın en ünlü kadınlarından bazılarının yüzlerini 'hırpalanmış' şekilde gösteren bir kampanya başlattı.

Milano kent duvarlarına asılan kampanya posterlerinde, ABD'nin eski first lady'si Michelle Obama ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de yer alıyor.

Dijital ortamda hazırlanan posterlerde, kadına karşı şiddetin "ırksal, sınıfsal ve dinsel" bir ayrımı olmadığı mesajı yer alıyor.

Kampanyayı hayata geçiren sanatçı AleXsandro Palombo, ülkesinin kurumlarından anlamlı bir adım beklediğini söyledi.

'Sadece Kadın Olduğum İçin' isimli kampanyada, ABD siyasetinin yükselen isimlerinden Demokrat Partili Alexandria Ocasio-Cortez, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve Fransa'nın first lady'si Brigitte Macron da yer aldı.

Ünlü kadınların yüzlerinin altında, "Ben ev içi şiddet kurbanıyım. Bana daha az para ödeniyor. Sünnet edildim. İstediğim gibi giyinme hakkım bulunmuyor. Evleneceğim insana başkaları karar veriyor. Tecavüze uğradım" ifadeleri yer alıyor.