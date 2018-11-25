Kadına karşı şiddetle mücadele için üç bakan biraraya geliyor 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü için 26 Kasım'da bir araya geliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla her yıl gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi Toplantısını bu yıl 26 Kasım'da üç bakan bir araya gelerek gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi oturumuna, sorumlu/ilgili kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden akademisyenlerden oluşacak 60 temsilcinin katılacağını da belirtti. Toplantıda, ilgili kurumların bu yıl içerisinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Komite üyelerini bilgilendireceğini de kaydeden Selçuk; "Komite Toplantısında, yol haritası niteliğinde olan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3.Ulusal Eylem Planı 2016-2020ö çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler ve ileriye dönük planlamaları da ele alacağız' diye konuştu.

ANKARA (DHA)

