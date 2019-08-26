Kadına karşı şiddetle mücadele: “O kadar çocuktum ki beni kandırıyordu”

Çocuk istismarı ile mücadele kuruluşları, daha küçük yaşlarda dini nikah ile evlendirilen çocuk sayısına ulaşılamadığını ve çocuk evliliklerinin tahmin edilenden daha fazla olduğunu belirtiyor.

Haber dizisinin üçüncü bölümünde 13 yaşında kendisine tecavüz eden bir adamla evlendirilen bir kadın ile konuştuk.

Polis Akademisi Yayınları tarafından basılan, polis ve jandarma kayıtlarına geçen kadın cinayetlerini analiz eden "Dünyada ve Türkiye'de Kadın Cinayetleri" raporuna göre ise 2018 yılında öldürülen kadın sayısı 281. Rapora göre bu rakam 2017 yılına oranla düşüş gösteriyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav'a göre resmi kurumların "kadın cinayeti" olarak tanımlamadığı cinayetlerin kadın örgütleri tarafından kayda geçiriliyor olması nedeniyel resmi verilen kadın örgütlerinin verilerinden daha düşük.

Kadına karşı şiddet yalnızca fiziksel ya da cinsel boyutta değil. Ekonomik ve duygusal şiddet biçimleri de mevcut.

Hacettepe Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2014 yılında yayımlanan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Türkiye'de kadınların yüzde 36'sı fiziksel ve cinsel şiddet biçimlerinden en az birine maruz kaldığını gösteriyor. Kadınların yüzde 43'ü ise yaşamlarının herhangi bir döneminde duygusal şiddet gördüğünü söylüyor.