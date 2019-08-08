Kadına karşı şiddetle mücadele: ‘Savaşacağım, çabalayacağım, katilden hesap soracağım’

Kadın örgütleri, Türkiye'de kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddetin artmakta olduğunu söylüyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2019 yılının ilk 6 ayında 214, 2018 yılında 440 kadın öldürüldü.

İşyerinden tanıdığı, tutuklu Zeynel Akbaş tarafından 30 Mart 2019 sabahı öldürülen Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül, ayakta durma gücünü annesinden aldığını ve ne pahasına olursa olsun mücadele ederek "katillerden hesap soracağını" söylüyor.

Polis Akademisi Yayınları tarafından basılan, polis ve jandarma kayıtlarına geçen kadın cinayetlerini analiz eden "Dünyada ve Türkiye'de Kadın Cinayetleri" raporuna göre ise 2018 yılında öldürülen kadın sayısı 281. Rapora göre bu rakam 2017 yılına oranla düşüş gösteriyor.

Resmi verilerin kadın örgütlerinin verilerinden daha düşük olmasının bir sebebi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav'a göre resmi kurumların "kadın cinayeti" olarak tanımlamadığı cinayetlerin kadın örgütleri tarafından kayda geçiriliyor olması.

Kadına karşı şiddet yalnızca fiziksel ya da cinsel boyutta değil. Ekonomik ve duygusal şiddet biçimleri de mevcut.

Hacettepe Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2014 yılında yayımlanan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Türkiye'de kadınların yüzde 36'sı fiziksel ve cinsel şiddet biçimlerinden en az birine maruz kaldığını gösteriyor. Kadınların yüzde 43'ü ise yaşamlarının herhangi bir döneminde duygusal şiddet gördüğünü söylüyor.