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Kadına karşı şiddetle mücadele: ‘Savaşacağım, çabalayacağım, katilden hesap soracağım’

08.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

Kadın örgütleri, Türkiye'de kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddetin artmakta olduğunu söylüyor. Şiddetle mücadele eden kadınlarla ve öldürülen kadınların aileleri ile konuştuk. Neyran Elden, hazırladığı dizinin 2. bölümünde evinin önünde ruhsatsız silahtan çıkan kurşunlarla öldürülen Fatma Şengül'ün çocuklarıyla konuştu.

Kadına karşı şiddetle mücadele: ‘Savaşacağım, çabalayacağım, katilden hesap soracağım’

https://www.youtube.com/watch?v=vbAsP-zJKw4&feature=youtu.be

Türkiye'de kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden kadınlar anlatıyor.

BBC Türkçe'nin "Mücadele: Kadına Karşı Şiddet" video haber dizisi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kadınların yaşadıkları şiddeti ve verdikleri mücadeleyi ele alıyor.

Haber dizisinin ikinci bölümünde anneleri Fatma Şengül'ü İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evlerinin önünde düzenlenen silahlı bir saldırı sonucu kaybeden çocuklarla konuştuk.

İşyerinden tanıdığı, tutuklu Zeynel Akbaş tarafından 30 Mart 2019 sabahı öldürülen Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül, ayakta durma gücünü annesinden aldığını ve ne pahasına olursa olsun mücadele ederek "katillerden hesap soracağını" söylüyor.

Kadın örgütleri, Türkiye'de kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddetin artmakta olduğunu söylüyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2019 yılının ilk 6 ayında 214, 2018 yılında 440 kadın öldürüldü.

Kadınların yüzde 50'si 'ateşli silahlarla' öldürüldü

Platform verilerine göre, kadınların yüzde 50'si ateşli silahlarla öldürüldü.

Polis Akademisi Yayınları tarafından basılan, polis ve jandarma kayıtlarına geçen kadın cinayetlerini analiz eden "Dünyada ve Türkiye'de Kadın Cinayetleri" raporuna göre ise 2018 yılında öldürülen kadın sayısı 281. Rapora göre bu rakam 2017 yılına oranla düşüş gösteriyor.

Resmi verilerin kadın örgütlerinin verilerinden daha düşük olmasının bir sebebi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav'a göre resmi kurumların "kadın cinayeti" olarak tanımlamadığı cinayetlerin kadın örgütleri tarafından kayda geçiriliyor olması.

Kadına karşı şiddet yalnızca fiziksel ya da cinsel boyutta değil. Ekonomik ve duygusal şiddet biçimleri de mevcut.

Hacettepe Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2014 yılında yayımlanan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Türkiye'de kadınların yüzde 36'sı fiziksel ve cinsel şiddet biçimlerinden en az birine maruz kaldığını gösteriyor. Kadınların yüzde 43'ü ise yaşamlarının herhangi bir döneminde duygusal şiddet gördüğünü söylüyor.

En az bir kere evlenmiş kadınlar üzerinden yapılan araştırma, kadınların yalnızca yüzde 11'inin maruz kaldığı şiddeti ihbar ettiğini bildiriyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, kadına karşı şiddetin önlenmesi için her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiğini söylüyor.

Ataselim, kadınların 2014 yılından beri yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi ve 2012 tarihinde yasalaşan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uygulanamadığı için öldürüldüğünün altını çiziyor.

https://www.youtube.com/watch?v=nYVamoEbOsA

Kadına karşı şiddetle mücadele: ‘Savaşacağım, çabalayacağım, katilden hesap soracağım’

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