Kadına satırlı saldırıya tutuklama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gasbetmeye çalıştığı kadını satırla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki Akşemsettin Parkı önünde bir kadına gasp girişiminde bulunulduğu ve satırla saldırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırı girişiminde bulunan Y.B. (39) gözaltına alındı.
Hafif şekilde yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, şüpheli Y.B. hakkında kesinleşmiş hapis cezası da olduğu öğrenildi.
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