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Kadına şiddet: Ahmet Kural ifadeye çağrıldı

02.11.2018 15:19 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na fiziksel şiddet uygulamakla suçlanan oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye çağrıldı.

Kural'dan şikâyetçi olan Gençoğlu'na sosyal medyadaki destek sürüyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, kendisine fiziksel şiddet uyguladığını öne sürdüğü oyuncu Ahmet Kural'dan şikayetçi olması üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor. Savcılık, söz konusu iddia nedeniyle Kural'ı, ifadesini almak üzere adliyeye çağırdı.

Gençoğlu, beraber yaşadığı Kural'dan Perşembe günü şikayetçi olmuştu. Gençoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müşteki sıfatıyla verdiği ifadenin ardından 38 yaşındaki şarkıcının gazetecilere konuşan avukatı Rezan Epözdemir, "evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturma" olduğunu söylemişti.

Gençoğlu, 35 yaşındaki Kural'ın üç ay süreyle kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı da çıkartmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi, bu süre zarfında Kural'ın Gençoğlu'nun ev ya da iş yerine yaklaşmasını ve kitle iletişim araçlarıyla temasa geçmesini yasaklayan tedbirleri de içeren birtakım koruma kararları almıştı.

Türk basınında çıkan haberlerde, Gençoğlu'nun şikâyet başvurusuyla birlikte sunduğu fotoğraflar da yer aldı. Fotoğraflarda, Gençoğlu'nun kolunda morluklar olduğu görüldü.

Gençoğlu ve Kural'ın açıklamaları

Şarkıcı Gençoğlu, dün sosyal medyadan paylaştığı mesajda, duygularını şöyle ifade etmişti:

"Hayatımdaki insanın fiziki şiddetine maruz kaldım. Bu, fiziki hasarı bir yana insanın kadın tarafını darmadağın eden bir olaymış. Hayatta geldiğiniz yer, başarılarınız ya da oluşturduğunuzun bir anda önemsiz kaldığı yıkıcı bir deneyimmiş. Bu ülkede bugüne kadar ne kadar şiddet mağduru kadın varsa, gözlerinin gözlerinize değdiği bir anmış. Artık ne yazık ki biliyorum, çok kolay değil sokağa çıkıp 'Ben şiddete uğradım' diye bağırmak. Ama şunu da biliyorum ki ben de susarsam önce kendime, sonra da bu ülkenin kadınlarına, şiddete karşı insanlarına haksızlık etmiş olacağım. Bu nedenle başıma gelen olay üzerine susmama kararı aldım. Yasaların bana verdiği hakları kullanacağım. Hiç bir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum. Ama bu hayatta şarkılarla, kelimelerle bir iletişim kurabildiysek ve kendimi biraz anlatabildiysem, gücümü kendim kadar sizlerden aldığımı da biliyorsunuzdur. Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum. Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş olabilir ama bence aşkın bununla hiç bir ilgisi yok!"

Kural ise Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada, "Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların da hiçbirini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya Zekeriyaköy'deki evimize geldik. Ayrıntılarını savcılığa vereceğim ifadeden de öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum. Onun dışında hiçbir iddiayı da kabul etmiyorum. Bununla ilgili de hukuki yollara başvuracağım maalesef. Çok üzgünüm, çok!" demişti.

Gençoğlu'na destek mesajları

Gençoğlu'nun Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla şikâyetçi olmasının ardından birçok ünlü isim ve sosyal medya kullanıcısı şarkıcıya destek olmak için #SeninleyizSıla etiketi altında paylaşımlarda bulundu.

Tuluhan Tekelioğlu, Ajda Pekkan, Leman Sam, Sertab Erener, Ahmet Ümit, Şebnem Ferah, Nazan Öncel, Emre Altuğ, Haluk Levent, Gülben Ergen, Mabel Matiz, Hande Yener, Ebru Gündeş, Mustafa Sandal, Murat Boz, Hadise, Ceylan Ertem, Demet Akalın ve Nilgün Belgün dâhil birçok sanatçı Gençoğlu ile dayanışma gösterdi.

Ekinci'den Gençoğlu'na eleştiri

Ancak sosyal medyada Gençoğlu'nu eleştirerek Kural'a sahip çıkanlar da oldu. Bu isimlerden şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabında yayımladığı mesajda, "küçük çocuk gibi" davranmakla suçladığı Gençoğlu'nu "güçlü bir bayana, ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım" diyerek eleştirdi.

Ekinci'nin "Şiddet görmek istemeyen bayanlar, şiddet görmez" sözleri özellikle kadınlar tarafından tepkiyle karşılandı.

DW/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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