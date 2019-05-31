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Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 06:47 | Son Güncelleme

Adana’da karısına önce hafif ticari araçla çarpıp ardından tabancayla vurduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Seyhan Devlet Hastanesi’ne trafik kazası nedeniyle gelen H.K’ye müdahale eden sağlık ekipleri, kadının vücudunda çarpma izinin yanı sıra bacağından tabanca kurşunuyla yaralandığını tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye giden güvenlik güçleri, kadının kocası M.Ş.K’yi gözaltına aldı.

MÜDAHALE EDEN OĞLUNU DA DARP ETTİ

Şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine çalışmalarını derinleştirerek sürdüren ekipler M.Ş.K’nin Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda eşine yaşanan tartışmanın ardından önce hafif ticari araçla çarptığını daha sonra da bacağından tabancayla vurduğunu ve olaya müdahale eden oğlunu da darp ettiğini belirledi.

Çevredeki bazı kişilerin de kadını kurtarmak için kurusıkı tabancayla havaya ateş açtığı belirlendi. Ardından, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede delil toplama çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)

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