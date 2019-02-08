Kadına şiddet değil, kadın şiddeti

İzmir’de yol tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda bir kadın, dolmuş şoförü olduğu öne sürülen bir kişiyi ardı ardına vurduğu tokat ve tekmelerle darp etti.

Olay, Yeşilyurt Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. İddialara göre dolmuş şoförü ve bir kadın arasında yol verme nedeniyle bir tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirli olduğu kameralara yansıyan kadın, dolmuş şoförü olduğu öne sürülen kişiye darp etti.

Hızını alamadı, tekmede attı; o anlar kamerada

Yol ortasında yaşanan olayda kadın, bir yandan sürücüye tepki gösterdi, diğer yandan da adamı tokatladı. Hızını alamayan kadın, tokatların yanında adama tekme de attı. Tüm bu yaşanan darp olayı ise yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedildi ve bir sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yaşanan bu görüntüler, sosyal medyada bir anda en çok paylaşılanlar arasına girdi ve olaya yorum yağdı.

