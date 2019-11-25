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Kadına Şiddet Gününde kızın kaybeden annenin feryadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:16 | Son Güncelleme

Eskişehir’de kocasını tarafından satırla ağır yaralandıktan 44 gün sonra hayat mücadelesini kaybeden kızını 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde toprağa veren annenin ‘Tuğba’m gitti, o şekilde hayvan bile doğranmaz” feryadı yürekleri dağladı.Olay, 11 Ekim tarihinde merkez Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Eskişehir’de kocasını tarafından satırla ağır yaralandıktan 44 gün sonra hayat mücadelesini kaybeden kızını 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde toprağa veren annenin ‘Tuğba’m gitti, o şekilde hayvan bile doğranmaz” feryadı yürekleri dağladı.
Olay, 11 Ekim tarihinde merkez Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yıllık kocasından yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Ö. (52), yanında taşıdığı satırla Arslan’a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı. Kafasından ve yüzünden ağır yaralanan Arslan, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine yatırıldı. Burada yaklaşık 44 gündür tedavisi süren Arslan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Arslan’ın cenazesi bugün ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Sami Ramazanoğlu Camii’ne getirildi. Burada kızının tabutuna sarılan annenin feryadı cenazeye gelenlerin kahretti. Acılı anne tabut başında, “Benim kimsem kalmadı. Gitti Tuğbam. Bir hayvan bile böyle doğranmaz. Eceli ile ölmedi” diye feryat etti.
Cenaze kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.

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