Kadına şiddet ihbarına gittiler, uyuşturucu hap ele geçirdiler

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri kadına şiddet ihbarı üzerine gittikleri evde uyuşturucu hap ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsafaklı Köyü'nde B.U.'nun eşini darp ettiği ihbarı üzerine verilen adrese gitti. B.U.'nun hareketlerinden şüphelenen jandarma, evde yaptığı aramada 52 adet farklı cins ve özellikte uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen B.U.'nun verdiği ifade doğrultusunda 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
FOTOĞRAFLI
E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor
TEM'de feci kaza! Ceset parçalara ayrıldı
Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk
Rus uzmandan olası nükleer savaş uyarısı!
Giresun’un Görele ilçesinde cami avlusunda korkunç olay!
İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...
Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Yeni Galaxy R, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum