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‘Kadına şiddet, insanlığa ihanettir’

18.11.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürü Dr.

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Eşleri Derneği Samsun Şube Başkanı Kadriye Urhal ile birlikte "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında hafta boyu düzenlenecek etkinlikler nedeniyle ortak bir mesaj verdiler.
Bu kapsamda; İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, "Kadına yönelik şiddet, hayatımızdaki sevgi, saygı ve birlikteliğe karşı yapılmış en büyük saldırıdır. Bizim kültür ve medeniyet değerlerimiz içinde kadının; evde bir anne, işte bir meslektaş, ailemizde gözümüzden sakındığımız kızımız ve uzun bir yol arkadaşı olarak eşimiz olduğunu asla unutmayalım. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü olarak bizler de kadınlarımızın şiddete maruz kalmamaları adına bütün imkânlarımız ve gücümüzle kadınlarımızın yanındayız. Bu amaçla, şiddete maruz kalmış veya kalabilme ihtimali olan kadınlarımızın en kısa sürede yanında olabilmek için Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) programını telefonlarında mutlaka bulundurmalarını istiyoruz" dedi.

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