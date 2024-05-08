Kadına şiddet kamerada: Sokak ortasında tekme tokat dövdü! 'Git babanı çağır'

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen büfe işletmecisi, sokak ortasında genç bir kadını henüz öğrenilemeyen bir sebeple tekme tokat dövdü.

O ANLAR KAMERADA

Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Şahıs, suratını yumruk ve tokatlayarak yere düşürdüğü kadını yerde de tekmeleyerek dövmeye devam etti.

'GİT BABANI ÇAĞIR'

Kadının "Ne yapıyorsun, pislik" diye bağırarak adamın tekme tokat ve yumruklarından kurtulmaya çalışmasına rağmen kadını darp etmeye devam eden adam, "Git babanı çağır" diye bağırdı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





