HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kadına şiddet kamerada: Sokak ortasında tekme tokat dövdü! 'Git babanı çağır'

Kadına şiddet kamerada: Sokak ortasında tekme tokat dövdü! 'Git babanı çağır'

08.05.2024 11:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da bir büfe işletmecisi, büfesinin önünde bir kadını tekme tokat döverek hastanelik etti. Kadın "Ne yapıyorsun pislik" diye bağırırken, adam "Git babanı çağır" diye bağırdı. Çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. İşte o görüntüler...

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen büfe işletmecisi, sokak ortasında genç bir kadını henüz öğrenilemeyen bir sebeple tekme tokat dövdü.

5980a3ec-586b-44d2-be54-91223e4933e5

O ANLAR KAMERADA

Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Şahıs, suratını yumruk ve tokatlayarak yere düşürdüğü kadını yerde de tekmeleyerek dövmeye devam etti.

9bb200ec-c115-460a-a2ea-dfd65f9f7f42

'GİT BABANI ÇAĞIR'

Kadının "Ne yapıyorsun, pislik" diye bağırarak adamın tekme tokat ve yumruklarından kurtulmaya çalışmasına rağmen kadını darp etmeye devam eden adam, "Git babanı çağır" diye bağırdı.

32ab7810-3726-4744-ba16-a2f08d2d1de1

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saç, sakal, vücut tıraşınızı tek bir cihazla yapın! Braun'un en sevileni...Saç, sakal, vücut tıraşınızı tek bir cihazla yapın! Braun'un en sevileni...
Komşusunu iple arabasının arkasını bağlayıp, sürükledi!Komşusunu iple arabasının arkasını bağlayıp, sürükledi!
Merak edilen ilk konuşmasında esti gürledi! İYİ Partililer ayakta alkışladıMerak edilen ilk konuşmasında esti gürledi! İYİ Partililer ayakta alkışladı
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Batman
En Çok Okunan Haberler
Talimat verdi: "Cezalar artabilir"

Talimat verdi: "Cezalar artabilir"

Diş hekiminden iğrenç taciz! Genç kızın bacaklarına dokunup…

Diş hekiminden iğrenç taciz! Genç kızın bacaklarına dokunup…

En düşük emekli maaşı ve asgari ücret için zam kulisini açıkladı

En düşük emekli maaşı ve asgari ücret için zam kulisini açıkladı

Gram altın alacaklar için avantaj yarattı

Gram altın alacaklar için avantaj yarattı

Komşusunu iple arabasının arkasını bağlayıp, sürükledi!

Komşusunu iple arabasının arkasını bağlayıp, sürükledi!

Merak edilen ilk konuşmasında esti gürledi! İYİ Partililer ayakta alkışladı

Merak edilen ilk konuşmasında esti gürledi! İYİ Partililer ayakta alkışladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.