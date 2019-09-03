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Kadına şiddet uygulayan, Buca Belediyesi'nde çalışamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca Belediyesi Meclisi'nde, kadına şiddet konusu konuşuldu.

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca Belediyesi Meclisi'nde, kadına şiddet konusu konuşuldu. Başkan Erhan Kılıç, kadına şiddete geçit vermeyeceklerini vurgulayarak, "Buca Belediyesi olarak bugünden itibaren uygulayama geçtik. Kadına şiddet uygulayan kim olursa olsun belediyemizde barınamayacak, çalışamayacak" dedi.

Buca Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantının dilek ve temenniler bölümünde, kadına şiddet konusu ele alındı. Türkiye'de son günlerdeki en önemli gündem maddelerinden birinin kadın cinayetleri ve kadına şiddet olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, şiddetin boyutlarının her geçen gün katlandığını söyledi. Alınacak sert önlemlerle bunun bir nebze olsun azalmasını istediklerini kaydeden Kılıç, "Kadına şiddet, kadın cinayetleri bu ülkede aslında hiçbirimizin kabul etmediği, kimsenin havsalasının almadığı ama ne yazık ki her geçen gün devam eden ve artış trendinde olan, hiçbir şekilde anlam veremediğimiz bir noktaya ulaştı. Artık bu saatten sonra söylenecek söz kalmıyor. Ben şunu beyan etmek istiyorum; Buca Belediyesi bir kamu kuruluşudur. Belediyemizde kadına şiddet olayının yaşanması halinde, böyle bir personeli belediyemizde barındırmayacağız. Artık somut adımlar atılması gerekiyor. Biz bu somut adımı atıyoruz. Bundan böyle kadına şiddet uygulayan kim olursa olsun, Buca Belediyesi'nde barınamayacak, çalışamayacak. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Buca Belediyesi olarak bugünden itibaren böyle bir uygulamaya geçtik. Bunu bütün personelimizin bilgisine sunuyorum" diye konuştu.

CHP'li Belediye Meclis üyesi Özkan Yorulmazbaş ise Polis Akademisi Başkanlığı'nın araştırmasına göre 2016- 2018 yıllarında toplam 932 kadının öldürüldüğünü, kadın cinayetlerinde İzmir'in Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirtti. Cinayet kurbanı kadınların yüzde 31'inin bıçak ve kesici aletle hunharca katledildiğini dile getiren Yorulmazbaş, "Bu kadınların yüzde 15'i ise sokak ortasında öldürüldü. Fail ve maktullerin yüzde 46'sı ilkokul mezunu. Cinayeti önleyemiyorsak cehaleti yenmeliyiz" dedi.

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