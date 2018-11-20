Kadına şiddet uygulayan ve çok eşliler HDP'den aday olamayacak

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için aday adaylık başvuru sürecini başlattığını, bugün düzenledikleri basın toplantısı ile duyurdu. HDP İl Eş Başkanı Filiz Buluttekin, eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurusunun bulunmadığını belirtirken, kadına şiddet uygulayan ve çok eşlilerin partiye adaylık başvurularının alınmayacağı bildirildi. 31 Mart 2019'da yapılması planan yerel seçimler nedeniyle HDP'den aday adaylık başvurusu bugün başladı. HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Filiz Buluttekin, aday adaylık başvurularının 5 Aralık'a kadar süreceğini ifade ederek, kadınlardan başvuru ücretinin alınmayacağını söyledi. Buluttekin, "Kayyumların politikalarını ve haksız hukuksuz olarak, gasp edilen belediyelerimizi tekrar geri alabilmek için 3 ay önce seçim hazırlığına başladık. Bugün de aday adaylık başvuru sürecini başlattık. Tüm halkımız, partisine sahip çıkan herkesin başvurusunu almak için hazırlıklarımızı tamamladık. 25 yaş altı kadın ve erkeklerden, KHK ile işine son verilenlerden, engellilerden başvuru ücreti alınmayacak" diye konuştu. 'DEMİRTAŞ'IN ADAYLIK KONUSUNDA BİR BAŞVURUSU YOK' Sosyal medyada, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı tartışmalarına da değinen Buluttekin, "Selahattin Demirtaş'ın bir başvurusu yok. O yönde şu an herhagi bir bilgi de aktarılmadı. Ne kendisi, ne avukatları ne de ailesinden böyle bir şey dile getirilmedi" dedi. ÇOK EŞLİLERİN ADAYLIK BAŞVURUSU ALINMAYACAK Buluttekin'in ardından söz alan ve bu seçimlere HDP çatısı altında girecek Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eş Başkanı İbrahim Çiçek ise, kadına şiddet uygulayan, çok eşlilelerin adaylık başvurusunun alınmayacağını dile getirerek, şunları söyledi: "Genelgemizde yer alan kadına şiddet uygulayan, çok eşli olan, partimizin ilke ve değerlerine aykırı hareket eden kişiler başvuruları kesinlikle alınmayacak. Diğer partiler, kadını bir köle, bir meta gibi gören anlayışa sahipler. Partimizde kadın özgürlükçü bir yaklaşım var. Bu temelde, kadın yoldaşlarımıza herhangi bir şiddet uygulayan kişiler, partimizden aday adayı dahi olamayacaklar."

