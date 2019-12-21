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Kadına şiddete dikkat çekmek için 'kadın ve geyik' temalı resim sergisi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:22 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de özel bir okulda görev yapan öğretmen Seher Kont, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla 'kadın ve geyik' temalı resim sergisi açtı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de özel bir okulda görev yapan öğretmen Seher Kont, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla 'kadın ve geyik' temalı resim sergisi açtı.
Türkiye'de kadın ölümleri ve kadına yönelik şiddette dikkat çekmek isteyen öğretmen Seher Kont, 'kadın ve geyik' temalı resim sergisi açtı. İlk sergisi olduğunu anlatan Kont, kadın cinayetleri konusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Resimlerinde geyikleri özellikle işlediğini anlatan Kont, şunları söyledi:
"Kadınlar ve geyikler ilk olarak çıkış noktası çalışmalarımda medyada her gün izlediğimiz kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olayları oldu. Yaşadığımız bölgede de bu olaylar, yani kadına yönelik şiddet ve cinayet haberleri hep vardı. Resimlerimde geyikler ve kadınları ortaklaştırdığım nokta ise geyikler yaşadıkları ormanın, yani bu dünyanın mağdur canlılarıdır. O güzel geyikleri hep ormanlarda kıstırarak avlamak isteyen avcılar var. Bu avcılardan dolayı geyiklerin sürekli teyakkuzda olmasına neden oluyor, geyikleri ürkekleştiriyor avcılar. Aynı şekilde biz kadınlar da sokakta ya da gecenin bir vaktinde, ıssız bir yerde ya da evde ya da iş yerinde acaba kim ne yapar ürkekliğiyle yaşıyoruz. Avcının ortak avcı olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarım foto resim aslında daha çok kadın ve geyik temasını birlikte işleyerek kadına yönelik cinayet ve şiddet olaylarına dikkat çekmek istedim."
Kont, resim sergisini kızı Azem ile geçen yıl kanserden hayatını kaybeden öğrencisi Dilan Miraç Bitkin'e atfedildiğini ifade ederek, "Aydınlık geleceğimiz olan bir öğrencim vardı. Hep yaşamasını ümit ettiğim kızımız Dilan Miraç Bitkin, maalesef geçen yıl kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Bu resim sergimi aynı zamanda Dilan kızımız ve ailesine ve kızım Azem'e atfediyorum onların üzerimde büyük etkisi var" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

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