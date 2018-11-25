Kadına şiddete dikkat çekmek için yürüdüler

Erzurum'da bir araya gelen yaklaşık 200 kadın, "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

AK Parti İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte, Yakutiye ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda toplanan çok sayıda partili, kadına şiddete dikkati çekmek için yürüdü.

"Kadına şiddete hayır", "Sevgi şifadır", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir" ile "Kadına uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan atılan yürüyüş, AK Parti binası önünde tamamlandı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu, bu sorunu dün olduğu gibi bugün de dile getirdiklerini kaydetti.

Anadolu medeniyetlerinin bünyesinde barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan değerlerinin kadın ve kız çocuklarına yapılan kötü muameleye karşı çıktığını belirten Çelik, dünyadaki ve Türkiye'de kadınların sürdürdüğü mücadelelerin sonucunda bu konuda büyük kazanımların elde edildiğini aktardı.

Çelik, "Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına hem uluslararası düzeyde kabul edilen anlaşmalara imza attı hem de kendi mevzuatında köklü değişikler yaptı. İş yasalarından ceza yasalarına kadar örseleyen birçok unsur mevzuattan çıkartıldı. Kurulduğu günden itibaren kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilme misyonunu benimseyen AK Parti, atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengelemek adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirdi. Kadınlar aynı anda işte, siyasette ve daha birçok alanda özne ve aktör alarak varlık gösterdi. Kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgi çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

