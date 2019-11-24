HABER

Kadına şiddete dikkati çekmek için sanat merkezini turuncu ışık ve balonlarla donattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 20:25 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nce "Kadınlara Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin Kampanyası" kapsamında sanat merkezinde "Gaziantep'i Turuncuya Boyama" töreni düzenlendi - BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi Ülke Direktörü Asya Varbanova: - "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönünde hep beraber hareket edelim, adım atalım. Şimdi eyleme geçme zamanıdır"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "Kadınlara Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin Kampanyası" kapsamında "Gaziantep’i Turuncuya Boyama" töreni düzenlendi.

BM Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi Ülke Direktörü Asya Varbanova, Gaziantep Sanat Merkezi'nin avlusundaki programda yaptığı konuşmada, 16 gün sürecek aktiviteler kapsamında kadına karşı şiddetin önlenmesine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

BM ve birçok kuruluşun başlattığı 16 günlük kampanyanın 10 Aralık'ta biteceğini ifade eden Varbanova, "Bu kampanyaların 10 Aralık'ta bitmesi tesadüf değil çünkü o gün Uluslararası İnsan Hakları günü. Kadının saygınlığı ve hakları korkunç bir şekilde suistimal ediliyor ancak bu durum maalesef pek çok ülkede ve toplumda sürmektedir." diye konuştu.

- "Gaziantep'in ortağımız olmasından mutluluk duyuyoruz"

BM Kadın Birimi olarak bazı şehirlerde ortak etkinlikler yaptıklarını anlatan Varbanova, şunları kaydetti:

"Çünkü bu konu pek çok kadının, kız çocuğunun kamusal alanlarda güvenli vakit geçirebilmesi için kritik önem taşımaktadır. Bizler bu kamusal alanlarda huzur ve güvenli yaşamanın sadece kadınlar için değil, herkes için mümkün olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Fatma Şahin'e teşekkür ederiz. Gaziantep'in ortağımız olmasından mutluluk duyuyoruz. O zaman kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönünde hep beraber hareket edelim, adım atalım.

Şimdi eyleme geçme zamanıdır. Herkes için huzurlu, güvenli kamusal alanlar yaratılabilir."

BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez de Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 16 gün boyunca New York ve Mısır'da da belli mekanların turuncuyla donatılacağını söyledi.

Dünyanın birçok yerinde kadına ve kız çocuğuna şiddetin yaygın olduğuna dikkati çeken Rodriguez, şunları kaydetti:

"2030 gündeminin sürdürülebilir hedefleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi olduğunu görüyoruz. 16 günlük etkinlikler kapsamında kadınlara, kız çocuklarına kamu ve özel alanlarda güvenli ortam yaratılması hedefliyor. İstatistiklere bakıldığında her üç kadından birinin hayatı boyunca bir şekilde şiddete maruz kaldığı görülüyor."

- "Doğum izninden süt iznine, esnek çalışmaya kadar düzenlemeler yaptık"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kadınsız demokrasi ve kalkınma olamayacığını belirterek, iktidara geldikleri günden beri kadınların kalkınmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Kadını merkeze alan çalışmalar yaptıklarını ifade eden Şahin, "Haydi Kızlar Okula" kampanyasıyla okullaşmayla ilgili büyük bir devlet duruşu sergilendiğine dikkati çekti.

Kadınları istihdamın parçası yapmak için adımlar attıklarını anlatan Şahin, "Doğum izninden süt iznine, esnek çalışmaya kadar düzenlemeler yaptık. Çocuk ve kariyerin aynı anda yapılabilmesi için çalıştık. Bu ikisinin bir arada yürütülebileceğini, kadın güçlendikçe ailenin daha da güçlü olacağını göstermek istedik. Belediye yönetiminde de cinsiyetin değil, ehliyetin ve liyakatın ön planda olacağı adımları attık." diye konuştu.

Törenin ardından sanat merkezinin avlusu turuncu balonlar ve ışıklarla donatıldı.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandıYeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı
Aksaray'da gelen zarfın içinde kimyasal madde paniği (1)Aksaray'da gelen zarfın içinde kimyasal madde paniği (1)
Şanlıurfa'da kapısı açık kalan ahırdan kaçan koyun sürüsüne otomobil çarptıŞanlıurfa'da kapısı açık kalan ahırdan kaçan koyun sürüsüne otomobil çarptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Kadın Birimi Gaziantep kadına şiddet Turuncu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili açıklama

AK Parti'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili açıklama

Sınavı geçemeyince... Sürücü kursu öğretmenine dayak

Sınavı geçemeyince... Sürücü kursu öğretmenine dayak

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Bir zarfın içinde geldi...

Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Bir zarfın içinde geldi...

Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

Kızını uykusunda öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa annesinin kucağında kurşun isabet etti

3 yaşındaki çocuğa annesinin kucağında kurşun isabet etti

Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Akademisyenin otomobili şarampole devrildi

Bursa'da otomobil köprüden düştü: 4 yaralı

Can pazarı! Köprüden düştü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.