Kadına şiddete dikkati çekmek için sanat merkezini turuncu ışık ve balonlarla donattılar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "Kadınlara Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin Kampanyası" kapsamında "Gaziantep’i Turuncuya Boyama" töreni düzenlendi.

BM Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi Ülke Direktörü Asya Varbanova, Gaziantep Sanat Merkezi'nin avlusundaki programda yaptığı konuşmada, 16 gün sürecek aktiviteler kapsamında kadına karşı şiddetin önlenmesine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

BM ve birçok kuruluşun başlattığı 16 günlük kampanyanın 10 Aralık'ta biteceğini ifade eden Varbanova, "Bu kampanyaların 10 Aralık'ta bitmesi tesadüf değil çünkü o gün Uluslararası İnsan Hakları günü. Kadının saygınlığı ve hakları korkunç bir şekilde suistimal ediliyor ancak bu durum maalesef pek çok ülkede ve toplumda sürmektedir." diye konuştu.

- "Gaziantep'in ortağımız olmasından mutluluk duyuyoruz"

BM Kadın Birimi olarak bazı şehirlerde ortak etkinlikler yaptıklarını anlatan Varbanova, şunları kaydetti:

"Çünkü bu konu pek çok kadının, kız çocuğunun kamusal alanlarda güvenli vakit geçirebilmesi için kritik önem taşımaktadır. Bizler bu kamusal alanlarda huzur ve güvenli yaşamanın sadece kadınlar için değil, herkes için mümkün olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Fatma Şahin'e teşekkür ederiz. Gaziantep'in ortağımız olmasından mutluluk duyuyoruz. O zaman kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönünde hep beraber hareket edelim, adım atalım.