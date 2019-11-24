Kadına şiddete dikkati çektikleri sokak tiyatrosunu tellallarla duyurdular

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Hayalhane 2 Tiyatro Grubu oyuncuları, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak için "Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim" sloganıyla, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'e ithafen sokak tiyatrosu sahneledi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen etkinliği, Osmanlı döneminde halka duyuru yöntemi olan üç tellal ve bir davulcu ile sokakları dolaşarak duyuran oyuncular, 6 maddelik "kadına şiddet fermanı" yayımladı.

Menteşe ilçe merkezi ile Kötekli ve Düğerek mahallelerinde dolaşan tellallar, vatandaşları Sınırsızlık Meydanı'ndaki oyuna davet etti.

Meydanda, tiyatro gösterisi öncesi, avuçlarına şiddet gören kadınların arayabileceği 183 numarasını yazan oyuncular, sağ ellerini kaldırıp "Dur" işareti yaparak 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İlgi gören etkinlikte, yönetmen Mehmet Topbaş tarafından 11 Şubat 2015'te bindiği minibüste, minibüs şoförü tarafından öldürülen Özgecan Aslan anısına kaleme aldığı "Kaktüs" isimli oyundan kesitler sunulurken, oyuncular da cinayete kurban giden Özgecan Aslan, Emine Bulut ve çocuk gelin figürlerini canlandırdı.