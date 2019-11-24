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Kadına şiddete dikkati çektikleri sokak tiyatrosunu tellallarla duyurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 20:16 | Son Güncelleme

Muğla'da bir grup tiyatro oyuncusu, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak için Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'e ithaf ettikleri oyunu, sokakta sahneledi - Oyuncular, tiyatro gösterisi öncesi Osmanlı döneminde halka duyuru yöntemi olarak kullanılan tellallar ile sokakları dolaşarak 6 maddelik "kadına şiddet fermanı" okudu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Hayalhane 2 Tiyatro Grubu oyuncuları, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak için "Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim" sloganıyla, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'e ithafen sokak tiyatrosu sahneledi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen etkinliği, Osmanlı döneminde halka duyuru yöntemi olan üç tellal ve bir davulcu ile sokakları dolaşarak duyuran oyuncular, 6 maddelik "kadına şiddet fermanı" yayımladı.

Menteşe ilçe merkezi ile Kötekli ve Düğerek mahallelerinde dolaşan tellallar, vatandaşları Sınırsızlık Meydanı'ndaki oyuna davet etti.

Meydanda, tiyatro gösterisi öncesi, avuçlarına şiddet gören kadınların arayabileceği 183 numarasını yazan oyuncular, sağ ellerini kaldırıp "Dur" işareti yaparak 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İlgi gören etkinlikte, yönetmen Mehmet Topbaş tarafından 11 Şubat 2015'te bindiği minibüste, minibüs şoförü tarafından öldürülen Özgecan Aslan anısına kaleme aldığı "Kaktüs" isimli oyundan kesitler sunulurken, oyuncular da cinayete kurban giden Özgecan Aslan, Emine Bulut ve çocuk gelin figürlerini canlandırdı.

Etkinlikte, 10 yaşındaki Elif Gökyer Emine Bulut'un kızının son sözlerinin yer aldığı, oyuncu Cansu Metin 2015'te öldürülen Özgecan Aslan için yazılan, oyuncu Beyaz Altınordu ise yönetmen Mehmet Topbaş'ın Güleda Cankel'in sosyal medyada paylaştığı gönderilerden derlediği "Sever mi her kalp katilini" isimli şiirleri seslendirdi.

Meydanda, Hayalhane 2 Tiyatro Grubu oyuncularının çektiği "kadına şiddet" temalı fotoğraflar sergilenirken, şiddete uğrayan kadınlar için yazılmış 6 şarkı fon müziği olarak kullanıldı.

Hayalhane 2 Oyuncuları Ekibi Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Topbaş, yaptığı açıklamada, kadına şiddettin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Topbaş, "Bundan önce de kadına yönelik şiddetle mücadele için birçok etkinlik yaptık. Tiyatro yazdık ve sahneledik. Sadece Muğla'da değil, ilçelerde ve diğer illerde bunu yaptık ama görüyoruz ki kadına şiddet azalmaktansa her geçen gün artmaktadır. Bunun için bir farkındalık yaratalım dedik." ifadelerini kullandı.

Güleda ve onun gibi cinayete kurban giden kadınların sessiz çığlığını duyurmayı amaçladıklarını ifade eden Topbaş, şöyle konuştu:

"Kadınları erkeklere verilmiş bir emanet olarak gören, cenneti annelerin ayaklarının altına seren bir inancın mensubu olarak Güleda kardeşimize böyle bir ölümü reva olarak gören hastalıklı zihniyeti kınıyoruz. Atalarımızdan anneye saygıyı, bacıya sevgiyi öğrendik. Bu nedenle atalarımızın geçmişte yaptıklarından feyz alarak ilerlemek istedik. Osmanlı döneminde sokakta davul ve tellallarla padişahın fermanı yayınlanırdı. Biz de bugün onu oluşturmak istedik. Muğla sokaklarında kadına şiddet fermanı yayınladık. Muğla sokaklarında kadınlarımızdan ve erkeklerimizden bu mücadelede iyi bir destek aldık."

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