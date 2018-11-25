HABER

Kadına şiddete halay çekerek tepki gösterdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 17:15 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınlar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınlar, davul zurna eşliğinde halay çekti. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar, davul zurna eşliğinde halay çekti. Ardından grup, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Atatürk anıtının bulunduğu alana yürüdü. Cinayete kurban giden kadınların isimlerinin yazılı olduğu önlükler giyen kadınlar, sık sık slogan attı. Burada grup adına açıklama yapan Belkıs Kara, "Son dönemlerde krizle birlikte artan yoksulluk kadınlara daha fazla şiddet olarak dönüyor. Özellikle çalışma yaşamının güvencesizleştirilmesi, ağırlaşan yaşam koşulları, ücret eşitsizliği, hiçbir sosyal haktan yararlanamamak, haksız işten atılmalar, esnek, güvencesiz çalıştırılma katlanarak artan yoksulluk kadınlar için şiddeti daha da ağırlaştırılıyor. Krizin yükü emekçilere yıkılmak istenirken, burada kadına özel bir rol biçilerek krizin yıkıcı sonuçları ile kadınlar baş başa bırakılıyor" dedi. Şiddet karşısında susmayacaklarını belirten Kara, "Şiddete karşı asla boyun eğmeyeceğiz. Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Yoksulluğa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Şiddete karşı mücadelemizde, gücümüzü kadın dayanışmasından, eşitlik talebindeki haklılığımızdan alıyoruz" ifadelerini kullandı.

PARTNERHuawei P Smart (2019) fotoğrafları sızdıHuawei P Smart (2019) fotoğrafları sızdı
Marmaris'te kadına şiddet, kefen ve şiddet makyajıyla protesto edildiMarmaris'te kadına şiddet, kefen ve şiddet makyajıyla protesto edildi
Medipol Üniversitesi Rektörü Aydın'ın anne acısıMedipol Üniversitesi Rektörü Aydın'ın anne acısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi

'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi

Devlete ait kreşte skandal uygulamalarıyla gündeme gelen müdüre istifa etti

Devlete ait kreşte skandal uygulamalarıyla gündeme gelen müdüre istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.