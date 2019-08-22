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Kadına şiddete karşı kulaç atacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, açık su yüzücüsü 6 kişilik ekip, Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) desteği ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nın (EÇEV) işbirliği ile kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ortak bir proje kapsamında, Çeşme'den Seferihisar'a kadar yüzecek.

Kadına şiddete karşı kulaç atacaklar

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, açık su yüzücüsü 6 kişilik ekip, Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) desteği ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nın (EÇEV) işbirliği ile kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ortak bir proje kapsamında, Çeşme'den Seferihisar'a kadar yüzecek.
'Gücün ve cesaretin var ise, kadına değil kendine meydan oku' sloganıyla, kendi alanlarında önemli başarılara imza atan, görev yaptıkları şirketlerin üst düzey yöneticiliklerinde bulunan 3'ü erkek 6 kişilik ekip, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 1'er saat arayla 24 saat boyunca Çeşme'den Seferihisar'a kadar yüzecek. Daha önce Türkiye ile Yunan adaları arasında, Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nda yüzen ekip üyeleri, 24 Ağustos'ta 80 kilometre uzunluğundaki parkuru geçecek. Ekibin başlarındaki bonelerde ise şiddet gören kadınların isimleri yazacak. Kendi alanlarında önemli başarılara imza atan eczacı Seda Kansuk, bir şirketin icra kurulu üyesi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk, bilgisayar mühendisi Uğur Doğan, pazarlama müdürü Senem Ülker ile İngilizce öğretmeni Ayşin Oya Bekbay'dan oluşan ekibe, dalgıçlar ile doktorlar da tekneden eşlik edecek. Parkur boyunca her yüzücü 1'er saatlik ara ile suya girerek yüzecek, gece boyunca yüzücülerin üzerine takılacak ufak bir ışık kaynağı ile yüzme aktivitesi kesintisiz devam edecek. Projeye EGİAD ve EÇEV de destek verecek.
KIZ ÇOCUKLARINA SPOR BURSU
Sosyal sorumluluk projesine ilişkin değerlendirmede bulunan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, 2019 yılının ilk 6 ayında 214, 2018 yılında 440 kadının öldürüldüğünü belirtti. Kadınların yüzde 50'sinin ateşli silahlarla hayatlarını kaybettiğine dikkat çeken Aslan, "Hayati risk nedeniyle koruma talep eden kadın sayısının da ürkütücü boyutlara ulaştığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, geçtiğimiz yıl günde 358 kadının, şiddet gördüğü gerekçesiyle, kolluk kuvvetlerine başvurduğu Türkiye'de, 41 bin 955 kadın hakkında geçici koruma altına alma kararı verildi. Bu rakamlar Türkiye'de günde 115, her 1 saatte ise 5 kadının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor" dedi.
Bu projenin kadına şiddete karşı bir farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenmesinin yanı sıra kız çocuklarına desteği de kapsayacağını belirten Aslan, "EGİAD proje kapsamında topladığı bağışlarla, imkanı kısıtlı kız çocuklarımıza spor bursu sağlayacak. Her kulaç için 1TL bağışınız yoluyla elde edilecek gelir ile EGİAD kız çocuklarımıza sporcu olma yolunda destek olacak. 500 kulaç bağış yapan EGİAD üyeleri 24 saatlik geçiş esnasında yüzücülerle birlikte teknede bu heyecanı paylaşabilecekler" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kadına şiddete karşı kulaç atacaklar

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