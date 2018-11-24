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Kadına şiddete karşı pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 17:19 | Son Güncelleme

Kadın ve Demokrasi Derneği Diyarbakır İl Temsilciliğince, "Bisikletini Al Gel Şiddete Karşı Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi - KADEM İl Temsilcisi Özlem Vuran: - "KADEM olarak her türlü şiddetle mücadele konusunda gereken çalışmaları yapacağız"

DİYARBAKIR (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Diyarbakır İl Temsilciliğince, "Bisikletini Al Gel Şiddete Karşı Pedal Çeviriyoruz" etkinliği yapıldı.

Diyarbakır'da, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolaysıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda buluşan KADEM ile Bisiklet Kulübü üyeleri, "şiddete hakkın yok" sloganı attı.

Daha sonra kadın ve erkeklerden oluşan üyeler, bisikletlerle farkındalık oluşturmak amacıyla Dağkapı Meydanı'na, oradan da yeniden 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar pedal çevirdi.

KADEM İl Temsilcisi Özlem Vuran, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dil, din, ırk ve cinsiyet ayırt etmeksizin ortak bir sorun olmaya devam ettiğini söyledi.

Vuran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şiddetin var olduğu bir ortamda yetişen, doğrudan ya da dolaylı olarak şiddet olaylarına maruz kalan çocukların ruh sağlığı etkilenmekte ve bu durum onların ilerde şiddete eğilimli bireyler olmalarına zemin hazırlamaktadır. Toplum içinde şiddetin önlenebilmesinin ve sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesinin koşullarından biri de çocukların her türlü şiddetten uzak olmalarını sağlamaktan geçmektedir. KADEM olarak her türlü şiddetle mücadele konusunda gereken çalışmaları yapacağız."

Etkinliğe katılan Merve Ayaz ise böyle bir etkinlik ile kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak istediğini aktararak, "Herkes bisikletini aldı ve pedal çevirdi. Umarım güzel bir farkındalık oluşur ve kadına yönelik şiddete dur diyebiliriz." diye konuştu.

İdris Parlak da şiddete karşı seslerini duyurmak için etkinliğe katıldığını ifade ederek, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu kaydetti.

Parlak, bir erkek olarak kadınların hakkını savunmayı amaçladığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır KADEM

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