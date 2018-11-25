Kadına şiddete karşı pedal çevirdiler

MARDİN (AA) - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince "Kadına Şiddet Bir İnsanlık Suçudur, Bisikletini Al Gel" etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda Mardin Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman ve Emniyet Müdürü Hasan Onar etkinliğe katılanlarla bisikletle tur attı.

15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar pedal çeviren grup üyeleri, "Kadına şiddete hayır" sloganları attı.

Vali Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, bisikletle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

"Sadece kadına şiddet değil mühim olan insana değer verme konusudur." diyen Yaman, şöyle konuştu:

"İnsana değer verdiğiniz sürece bütün problemler çözülecektir. Biz kadına değer veren bir milletin mensuplarıyız. Farkındalık için farklı etkinliklerimiz devam edecek. Daha çok erkeklere eğitim veriyoruz. Kadına değer veren bir milletin mensuplarıyız. İnşallah şiddet toplumumuzun gündeminden düşecektir."

Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül ise iki yılda yaklaşık 32 bin kadınla bir araya geldiklerini söyledi.

Güneş Can da şiddete karşı seslerini duyurmak için etkinliğe katıldığını belirtti.

Vali Yaman, eşi Gülseren Yaman ile etkinliğe katılanlara karanfil verdi.

