Kadına şiddete tepki eyleminde, ağlayarak yardım istedi

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, Kadın Meclisleri üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla kadına şiddete tepki için bir araya geldi. Grup arasında bulunan Satı Karameşe (55), komşularının saldırısına maruz kaldığını söyleyip, gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi.

Kadın Meclisleri üyesi bir grup, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadına şiddete tepki için Kuğulu Park'ta toplandı. 'Kadın cinayetlerini durduracağız' ve 'Baskıyı durduracağız' pankartları açan kadınlar, 'Kadınlar durmayacak, durduracak', 'Yaşam hakkımızı alacağız', 'Asla yalnız yürümeyeceksin' sloganları attı. Satı Karameşe, katıldığı kadına karşı şiddete tepki eyleminde gözyaşı döktü. Yalnız yaşadığını belirten Karameşe, 20 yıldır apartmanın bodrum katında oturduğunu dile getirerek, bazı komşularının fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kaldığını öne sürdü. Karameşe, şiddete uğradığı gerekçesiyle savcılığa şikayette bulunduğunu, sonuç alamayınca şikayetini geri çektiğini ileri sürdü. Yetkililerden yardım isteyen Karameşe, "Erkek komşularım tarafından kapım basılıyor. Komşularım sürekli kapıma geliyor. Binadaki 3 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kalıyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum; ama biliyorsunuz ki bu dünyada kimin arkası güçlü ise o kazanıyor. Tek başıma yaşıyorum ve çok zor durumdayım. Ne yapacağımı şaşırdım. Devletten yardım bekliyorum. Çöplerini evimin önüne atıyorlar. Evimi sürekli su basıyor. Lağım atıkları evime doluyor. Boruların yaptırılmasını söylüyorum ama kabul etmiyorlar. Apartmanın kanalizasyon düzeni benim evimden geçiyor. Yaptırmak için apartman sakinleriyle konuşuyorum; ama kabul etmeyenler, bana şiddet uyguluyor. En son 3 gün önce şiddete uğradım. Göğüs kafesime vurdular. Komşularım sürekli balkondan çöp atıyor. Lütfen bana yetkililer yardım etsin" diye konuştu.

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