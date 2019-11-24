HABER

Kadına şiddete tepki gösterip, 'Ölmek istemiyoruz' sloganı attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 15:24 | Son Güncelleme

KONYA'da, kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla bir araya gelen bir grup genç kadın, 'Artık öldürülmek istemiyoruz' sloganı attı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla bir araya gelen bir grup genç kadın, 'Artık öldürülmek istemiyoruz' sloganı attı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız ve Kadın Meclisleri üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Zafer Meydanı'nda bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan Ezgi Çetinkaya, artık öldürülmek istemediklerini söyledi. Çetinkaya, "Güleda Cankel, Emine Bulut, Şule Çet, Ecem Balcı, Helin Palandöken, Özgecan Aslan, Ayşe Paşalı. Bu ülkede öldürülen kadınlardan sadece birkaçı. Bu ülkede 2018'de 440 kadın, 2019'da bugüne kadar tam 420 kadın öldürüldü. 420 kadın arkadaşımız bu hayattan koparıldı. Bu arkadaşlarımız bir felaket, bir doğal afet sonucu ölmedi. İstanbul Sözleşmesi ve kadınların şifresi olan 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin bir şekilde uygulansaydı, yüzlerce kadın hala hayatta olabilirdi. Yasaların uygulanmadığı her gün, erkekler bundan güç alıyor. Kadınların hayatlarına dair karar verme hakkını kendilerinde görüyorlar. Daha bu hafta Güleda Cankel arkadaşımız ayrılmak istediği erkek tarafından öldürüldü. Güleda hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele etti. Emine Bulut'un son nefesinde, 'Ölmek istemiyorum' diye haykırışını, kadınların hayatta kalabilmek için son nefeslerine kadar nasıl mücadele ettiğini görüyor musunuz? Tek bir kadının dahi öldürülmediği bir ülkeye kavuşana kadar durmayacağız" dedi.
Grup, 'Kadın cinayetlerini durduracağız', 'Artık ölmek istemiyoruz', 'Öldürülmediğimiz şehirler istiyoruz' sloganları atarak dağıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKumsalda amuda kalktıKumsalda amuda kalktı
Binali Yıldırım: İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak (2)Binali Yıldırım: İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak (2)
Öğretmenler Günü'nde okulu güzelleştirmek için çalıştılarÖğretmenler Günü'nde okulu güzelleştirmek için çalıştılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Son dakika: Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

İstanbul'da kahreden olay! Sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.