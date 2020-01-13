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  4. Kadına şiddete tepki için çeyizlik zırh yapıyorlar

Kadına şiddete tepki için çeyizlik zırh yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

TOKAT Gönüllü Turizm Elçileri grubu tarafından kentte kadınlara yönelik zırh yapım kursu açıldı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT Gönüllü Turizm Elçileri grubu tarafından kentte kadınlara yönelik zırh yapım kursu açıldı. Grup üyesi Fatma Esin Tuna, yaptıkları zırhları genç kızların çeyizlerine koyacaklarını söyledi.
Kent merkezinde kendilerini 'Gönüllü Turizm Elçileri' olarak isimlendiren bir grup kadın, emekli olduktan sonra Osmanlı dönemine ait zırh yapan Sami Erçin'den zırh yapımını öğrenmek için kurs almaya başladı. 2,5 ay sürecek olan zırh yapımını öğrenmek için kursa katılan kadınlar, yaptıkları zırhları, çeyizlerin yanına kızlarına olan desteğini temsilen sembolik olarak koyacak.
'KADININ ZIRHI AİLESİDİR'
Gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, "Kadına yönelik şiddetle ilgili haberleri izledikçe hepimiz çok üzülüyoruz. Tokat’ta bu yıl bir yenilik yaptık. Tokat Gönüllü Turizm Elçileri olarak bir kurs başlattık. Kursumuz 2,5 ay sürecek. Kadınlarımız ile birlikte zırh örmeyi öğreneceğiz. Biz normalde gelinlik kızlarımızın çeyizine dantel, iğne oyası işlemeleri yaparız ama çeyizlere artık zırh da koyacağız. Mesajımızda şu olacak, bir kadını sadece demirden ibaret bir zırh korumaz. Kadının zırhı ailesidir, eğitimidir bir de yasalardır. Biz aileler olarak gelin ettiğimiz kızlarımızın her zaman zırhıyız. Yasalarımız da onları en iyi şekilde koruyacak. Aileler kızlarına en iyi eğitimi vermek zorunda. Hem kız hem erkek çocuklarında eğitim çok önemli. Erkek çocuklarını bir beyefendi gibi yetiştirmeliyiz. Zırh yapımını öğrenmek için eğitimlerimiz başladı. Biraz zor tabi, dantel yapmaya alışan ellerin demir bükmesi biraz zor oluyor ama hanımlarımız yapıyorlar. Çok da istekliler. Düğün sezonu başladığında da çeyizlerin yanına yaptığımız zırhı da koyacağız" dedi.
Halk eğitim merkezinde giyim öğretmeni olan Ayşe Urfalıoğlu torununa zırh yapmak için kursa katıldığını belirterek, "Torunumun çeyizinde dantelin yanı sıra zırh da bulunacak" ifadelerini kullandı. Ev hanımı Rukiye Uzun ise "Kursa kızıma zırh yapmak için katılıyorum. Seneye kızım üniversite okuması için başka bir şehre göndereceğim. Üniversite öğrencilere yapılan şiddete tepki için ördüğüm zırhı kızımın valizine koymayı düşünüyorum" dedi.
Zırh yapımının aşamalarını uygulamalı olarak kadınlara anlatan Sami Erçin, "Kadınlarımızın sabırları çoktur, onun için de bu işi öğreneceklerinden eminim. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. 40 bin halkayı teker teker elimde diziyorum. Halkaları dizerken hata olmayacak. Türkiye’de benim yaptığım şekilde zırh yapan başka kimse yok. Ben Osmanlı’nın yaptığının aynısını yapıyorum. Bu meslek Hz. Davut’un mesleği. Bizler de her zaman kadınlarımızın yanındayız" diye konuştu.

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