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Kadına şiddeti protesto ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:40 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kadına yönelik şiddet, bir grup genç tarafından protesto edildi.

Kadına şiddeti protesto ettiler

MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kadına yönelik şiddet, bir grup genç tarafından protesto edildi.
Milaslı sosyal medya içerik üreticisi Ömer Can Sümerli'nin çağrısı ile Atapark Meydanı'nda toplanan 10 genç, kadınlara yönelik şiddet olaylarındaki artışa dikkat çekmek için eylem yaptı. 'Kadına şiddete izin verme', 'Anne lütfen ölme', 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir', 'Kadına şiddete sıfır tolerans', 'Erkek değil, adam olmak mesele' ve 'Çocuklar, kadınlar sevilir, dövülmez' yazılı dövizler taşıyan gençler, kadın cinayetlerine karşı önlem alınmasını ve kamuoyunun bilinçlendirilmesini istedi.
Ömer Can Sümerli, kadına şiddetin önüne geçmek için ciddi ve hızlı adımlar atılması gerektiğini söyledi. "Bu adımları en başta bizler kendi yaşamlarımızda atmalıyız" diyen Sümerli, sözlerine şöyle devam etti:
"En başta bizler eşlerimize, kardeşlerimize, annelerimize, komşularımıza tüm kadınlarımıza saygılı olmalı ve onların Mustafa Kemal Ataürk'ün 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' sözünde dediği gibi omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık olduğunun bilincinde olmalıyız. Onlara hak ettiği değerleri vermeliyiz."
Kadınlara da çağrıda bulunan Sümerli, "Sakın korkmayın, cesur olun. Sizi tehdit eden, size zarar vermek isteyenler olursa ilk işiniz emniyetten yardım istemek olsun. 'Çevremdekiler, komşular ne der' diye düşünüp, özgürce yaşama hakkınızı söylentilere bırakmayın. Sevdiklerinizi yalnız bırakmayın. Çevremizde gördüğümüz kadına şiddet olaylarına göz yummayın. Onların sesi çıkmıyorsa sizler ses olun. Aradan bir hafta geçtikten sonra bu dediklerimizi, bu yaşananları unutmayın. Bizler unuttuğumuz sürece maalesef bu vahşetlerin bu zulümlerin durmasının imkanı yoktur. En başta bizler yaşamlarımızda gerekenleri yapmalıyız" dedi.
Açıklamanın ardından grup dağıldı.

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Kadına şiddeti protesto ettilerKadına şiddeti protesto ettiler

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