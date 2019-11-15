Kadına şiddetinin son kurbanı 4 kişiye umut oldu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde eşinin ağır darbelerle yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden N.Y.’nin bağışlanan organları 4 kişiye umut olacak.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde eşi Ahmet Y. tarafından kıskançlık nedeniyle döverek hastanelik olan N.Y., kaldırıldığı özel hastanede beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetti. Kadın şiddetinin son kurbanı olan N.Y.’nin organları 4 kişiye umut olacak. Organların bağışlanması sonrası Özel Akhisar Hastanesi, İzmir Organ ve Doku Nakli Merkezi Koordinatörü ile iletişime geçti. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Göksever Akpınar başkanlığında Akhisar’a gelen heyet saat 20.00 gibi girdikleri ameliyattan saat 23.00’da çıktılar. N.Y.’nin organları organ bekleyen hastalara nakil edilmek üzere gönderildi.

Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörü yoğun bakım sorumlusu Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nurgül Biçer Çivi, örnek bir karar alıp organ bağışında bulunan aileye teşekkür ederek, bağışlanan bir organın ihtiyaç sahibi bir hasta için yapılabilecek en büyük bağış olduğunu, nakil yapılan kişinin hayata tekrar tutunmasına ve içindeki yaşama sevincine umut olduğu ifade etti.