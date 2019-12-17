Kadına şiddetle mücadele kapsamında hakkında tedbir kararı bulunanların silahları emanete alınacak

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında hakkında tedbir kararı bulunan kişilerin yeni silah alması engellenecek, mevcut silahları emanete alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a eklenen hükümlerle ailenin korunması ve ateşli silahlarla suç işlenmesinin önlenmesi ve ateşli silah ediniminin engellenmesi amacıyla alınan tedbir kararları doğrultusunda bazı iş ve işlemler yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda silah ruhsat programına ret kaydı girilmesi ve kişinin ateşli silahı (tabanca ve yivsiz tüfek) varsa tedbir kararı kalkıncaya kadar ruhsat birimlerince emanete alınmasının sağlanacağı bildirilen açıklamada, adına ruhsatlı ateşli silahı yoksa kişinin yeni silah almasının engelleneceği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan bu değişiklikle hakkında mahkeme kararı bulunan veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde genel kolluk ya da mülki amirliklerce tedbir kararı verilen kişilerin müracaatlarına, adli kolluk birimlerimizce silah ruhsat programından silahının olup olmadığı kontrolleri yapılarak, ruhsat birimlerimize bilgilendirmede bulunularak olumsuz cevap verilmesi sağlanacak. Söz konusu uygulama 81 il ve ilçe emniyet müdürlüklerimiz tarafından yürütülmektedir. Türk Polis teşkilatı olarak aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusundaki çalışmalarımız tüm kararlıkla devam edecektir."

