HABER

Kadına şiddetle mücadele kapsamında hakkında tedbir kararı bulunanların silahları emanete alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 18:03 | Son Güncelleme

Kadına şiddetle mücadele kapsamında hakkında tedbir kararı bulunanların silahları emanete alınacak

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında hakkında tedbir kararı bulunan kişilerin yeni silah alması engellenecek, mevcut silahları emanete alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a eklenen hükümlerle ailenin korunması ve ateşli silahlarla suç işlenmesinin önlenmesi ve ateşli silah ediniminin engellenmesi amacıyla alınan tedbir kararları doğrultusunda bazı iş ve işlemler yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda silah ruhsat programına ret kaydı girilmesi ve kişinin ateşli silahı (tabanca ve yivsiz tüfek) varsa tedbir kararı kalkıncaya kadar ruhsat birimlerince emanete alınmasının sağlanacağı bildirilen açıklamada, adına ruhsatlı ateşli silahı yoksa kişinin yeni silah almasının engelleneceği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan bu değişiklikle hakkında mahkeme kararı bulunan veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde genel kolluk ya da mülki amirliklerce tedbir kararı verilen kişilerin müracaatlarına, adli kolluk birimlerimizce silah ruhsat programından silahının olup olmadığı kontrolleri yapılarak, ruhsat birimlerimize bilgilendirmede bulunularak olumsuz cevap verilmesi sağlanacak. Söz konusu uygulama 81 il ve ilçe emniyet müdürlüklerimiz tarafından yürütülmektedir. Türk Polis teşkilatı olarak aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusundaki çalışmalarımız tüm kararlıkla devam edecektir."

Yolun ortasında o halde görünce... Yolun ortasında o halde görünce...
Sondaj yaparken gazdan etkilenen işçi, hastanelik olduSondaj yaparken gazdan etkilenen işçi, hastanelik oldu
TIR'la çarpışan traktör parçalara ayrıldı: 1 yaralıTIR'la çarpışan traktör parçalara ayrıldı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emanet Emniyet Genel Müdürlüğü silah tedbir kararı

En Çok Okunan Haberler

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'nin çatısında intihar girişimi

İBB'nin çatısında intihar girişimi

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili yeni gelişme!

Çok tartışılmıştı! Balıkçılarla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.