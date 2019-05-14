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"Kadına silahla tehdit" ihbarından uyuşturucu ticareti çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kadının silahla tehdit edildiği ihbarı üzerine eve giden polis, 50 gram esrar ile ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kadının silahla tehdit edildiği ihbarı üzerine eve giden polis, 50 gram esrar ile ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirdi. Kadın ve resmi nikahı olmayan kocasıyla birlikte 1 kişi uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bir kadının silahla tehdit edildiği ve darp edildiği ihbarı üzerine, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır’ın talimatıyla ekipler, ilçeye bağlı Civantayak Mahallesi’ndeki bildirilen eve baskın yaptı. Yapılan baskında kadını darp eden ve silah çeken S.A. etkisiz hale getirildi. Zanlının, darp edilen kadının resmi nikahlı olmayan kocası olduğu ortaya çıktı.
S.A. ve karısı A.S.’nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, bu nedenle sık sık kavga ettikleri ileri sürüldü. Polisin evde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 50 gram esrar ele geçirildi.
Bu arada, S.A. ve A.S. ile evde bulunan L.U. ve H.D. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kadın ve kocası ile L.U. "uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu ticareti yapmak, ruhsatsız silah bulundurmak" suçlamasıyla tutuklandı.
H.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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