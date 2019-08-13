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Kadına sokak ortasında tekme ve tokatlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, sokak ortasında tartıştığı kadına tekme ve tokat attı.

Kadına sokak ortasında tekme ve tokatlı saldırı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Mamak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, sokak ortasında tartıştığı kadına tekme ve tokat attı. Bir grup mahalle sakini, sokağa inerek, saldırgana tepki gösterip, olay yerinden uzaklaştırdı.
Olay, dün gece, Mamak'a bağlı Bostancık Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın ile erkek arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası adam, kadına tekme ve tokat attı. Kadın, park halindeki otomobillerin çevresinde dolaşarak, saldırıdan kurtulmaya çalıştı. Bu sırada kadının bağırışlarını duyan bir grup mahalleli, sokağa indi. Mahalle sakinleri, önce saldırıya uğrayan kadının olay yerinden ayrılmasını sağladı daha sonra saldırgana tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden biri ise saldırganı iterek, olay yerinden uzaklaştırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Kadına şiddete sosyal medyadan tepki gösterildi.

FOTOĞRAFLI

Kadına sokak ortasında tekme ve tokatlı saldırıKadına sokak ortasında tekme ve tokatlı saldırı

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