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Kadına Yönelik Şiddet Hakkında Halk Ne Düşünüyor?

24.11.2018 17:33 | Son Güncelleme

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken, Türkiye’de kadın olmanın zorluklarını, kadınların rahatsızlık duydukları meseleleri VOA Türkçe, İstanbul’daki vatandaşlara sordu.

Kadına Yönelik Şiddet Hakkında Halk Ne Düşünüyor?

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken, Türkiye’de kadın olmanın zorluklarını, kadınların rahatsızlık duydukları meseleleri VOA Türkçe, İstanbul’daki vatandaşlara sordu.

Genel kanı Türkiye’de kadın olmanın çok zor olduğu ve kadınların dışarıda kendilerini güvende hissetmedikleri yönünde. Çoğunluk, erkek egemen toplum yapısının, gelenek-göreneklerin kadının sosyal ve ekonomik hayatta birçok zorlukla mücadele etmesine neden olduğunu söylüyor. Kadına karşı şiddet, kadın cinayetleri, yasaların kadınları yeterince koruyamaması gibi konular ise en çok şikayet edilen konuların başında geliyor.

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