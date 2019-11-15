Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı

"İngiltere'de kadın cinayeti sayısı, 2010'da 147, 2016'da 113, 2018'de tekrar 147. Yani bir azalış veya bir artış trendini görebilmeniz mümkün değil. Yüzde 10'luk, 20'lik artışlar ve azalışlar var. Bizdeki rakamlar da 2016 yılında 304'tü, 2017'de 353'e yükseldi, 2018'de bir azalış yakaladık ve 280 ile kapatıldı. Bu yıl ise maalesef geçen yılın biraz üzerindeyiz. En son güncel veriye göre, 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299."

Bu sorunla ilgili ülkelerde yıldan yıla çok farklı trendler oluştuğuna işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada, kadın cinayeti, kadına şiddet veya tecavüzün, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinden bağımsız bir sıralamaya sahip olduğunu belirtti.

Dünyada bu işin ölçümünün, 1 milyon kişi başına düşen kadın cinayeti sayısı üzerinden yapıldığını ifade eden Soylu, bu ölçekle bakıldığında, İngiltere, Fransa, Japonya'nın 1,8-2 bandında, Danimarka, İtalya, Polonya'nın 3, Finlandiya, Avusturya, Çekya'nın 6, ABD'nin 22, Rusya'nın 32 bandında olduğunu söyledi.

Soylu, Türkiye'nin bu sıralamada 2019 verilerine göre 3,6 bandında yer aldığını ve bu sayısının geçen yıl 3,4 olduğunu dile getirdi.

Uluslararası kuruluşların raporlarına göre, Avrupa'da her üç kadından birisinin, 15 yaşından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalabildiğini aktaran Soylu, yine uluslararası raporlara göre, kadına karşı şiddetin en yüksek olduğu ülkenin yüzde 52 ile Danimarka olduğunu aktardı.

- "Elektronik kelepçenin yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz"

Şiddet mağduru kadının korunmasıyla ilgili kanun ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren Soylu, şunları kaydetti:

"2016-2019 ağustos ayı itibarıyla hayatını kaybeden kadın sayısı 1167'dir. Bu kadınlardan sadece 76'sı haklarında bir koruma kararı verilmiş kadınlardır. Toplam içindeki oranı yüzde 6,5'tir. Yıllık ortalamalar da bu düzeydedir. Buradaki faillerin yüzde 86'sının daha önceden herhangi bir sabıkası söz konusu değildir. Faillerin yüzde 63,5'i eş veya partner, yüzde 32'si ise akrabadır. Söz gelimi, hepimizin yüreğini yakan Emine Bulut cinayeti de yine arkadaşlarımız tarafından buradaki yaklaşımlar itibarıyla değerlendirilmiştir. Yine burada tabi şunu da ifade etmem gerekir bu kadar hızlı ve beklenmedik şekilde gelişen bir konu olunca konunun diğer tarafları gibi biz de yeni ve daha etkin yöntemler arayışında olduk. Daha önce uygulamada olan elektronik kelepçe kendi adına etkin bir sistem ve bunun daha fazla yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da bakanlarımızla değerlendirdik."