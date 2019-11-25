Kadına Yönelik Şiddet Neden Azalmıyor?

Kadına yönelik şiddet sadece 25 Kasım’da değil neredeyse her gün Türkiye gündeminde. Tüm alınan önlemlere rağmen şiddetin önüne geçilemiyor. Peki şiddet neden bırakın durmayı, azalmıyor bile? Uzmanlara göre neden uygulamadaki duyarsızlık.

Türkiye’de kadına yönelik şiddet haberlerinin medyada yer almadığı gün yok gibi. Yasal düzenlemeler, kampanyalar, uyarılara rağmen şiddet hız kesmiyor. Diyarbakır’da da tablo Türkiye’nin geri kalanından farklı değil. Yaz aylarında 15 gün içinde 3 kadın cinayete kurban gitti. Eylül ve Kasım aylarında birer kadın cinayetinin işlendiği Diyarbakır’da, önceki gün bir genç kızın intihar ettiği haberi geldi. Kadın cinayetleri ya da kadına yönelik şiddet neden durmuyor? VOA Türkçe bu soruyu uzmanlarına sordu.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi Üyesi Av. Hatice Demir’e göre hem failler hem de failleri soruşturup yargılayan yargı uygulayıcılarının, aynı kültürden beslenmesi, şiddetin azalmasının ve caydırıcı cezaların verilmesinin önünde engel. Demir, dönemin Başbakanı Erdoğan’ın, 2010 yılında söylediği, kadın erkek eşitliğine inanmadığı yönündeki sözlerinin etkisine de dikkat çekti. Demir, “Sorun Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeleri ve çıkardığı kanunlarla ilgili uygulama kararlılığının olmaması. Bunun nedeni 2010 yılında Başbakan Erdoğan'ın kadın erkek eşitliğine inanmamasını açıklaması sonrasındaki kadın aleyhine muhafazakâr politikaların yükselişi, kadın kazanımlarına müdahalenin artması, bu nedenle toplumun diğer aktörlerinin etkilenmesi. Son zamanlarda İstanbul sözleşmesine yönelik saldırıların temelinde yatan şey de budur. İstanbul Sözleşmesi'nin temel referansı şu; kadın erkek eşitliğini sağlayıp hayata geçirdiğiniz zaman, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bu da kadına yönelik şiddeti ortadan kaldıran sonucu doğurur. Yasaların uygulanmasıyla ilgili direngenlik görüyoruz. Şiddeti uygulayan faille faili yargılayan yargı mekanizmaları, bu toplumda aynı kültürel ve ideolojik kodlardan besleniyor. Bu da faillerin şiddete gerekçe olarak ileri sürdükleri argümanların yargı önünde kabul edilmesine ya da geçerli sayılmasına, esneklik sağlıyor. Aslında kadın cinayetleri dosyalarının yüzde 45'inde haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmasının arkasında yatan nedenin bu olduğunu söylemek mümkündür. Cinayete giden süreçlerde şiddet önce küçük küçük başlıyor, bu eylemler gittikçe yaralanmalara dönüşüyor, oradan da cinayetle sonuçlanıyor. İdare ve yargı kadının şikayetini ciddiye almıyor, inandırıcılığını sorguluyor ve bunu aile içi bir mesele olarak değerlendiriyor. Aile içerisinde rol ve sorumluluk dağılımı yaparak kadını edilgen bir konumda tutuyor. Bunu yaparken de aslında geleneklerden, göreneklerden, örf ve adetten, inançtan kaynaklı bakış açısıyla yapıyor. Bu da şiddetle mücadele konusundaki kararlılıklarını sekteye uğratıyor. Bu yapılmadığı için erkekler hem birbirinden hem de bu cezasızlık politikasından güç alarak, cinayet işleyebiliyorlar” dedi.