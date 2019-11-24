'Kadına Yönelik Şiddet Rakamları Madalyonun Görünen Yüzü’

TÜİK verilerine göre birçok sektörde kadın çalışan oranı %15’in altında. Dokuma, hazır giyim ve deri işkolunda istihdamın %50’sinden fazlası kadınlardan oluşuyor. Bu alanda faaliyet gösteren Öz İplik-İş Sendikası Proje Koordinatörü ve Kadın Komitesi Başkanı Funda Pınar Özcan, yaptığı konuşmada, kadına yönelik her bıçak darbesinin kadın haklarına saldırı olarak büyük bir acıyla hatırlandığını söyledi. Funda Pınar Özcan bağımsız kaynaklardan alınan verileri paylaşarak, “Ocak ayından Kasım’a kadar 2019’da 324 günde en az 302 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 532 kadın erkekler tarafından şiddete uğradı. 2019’un ilk yarısında 31 kadın tecavüze uğradı. 288 kadını seks işçiliğine zorlandı. 138 kadın tacize uğradı. 139 çocuk istismar edildi” dedi. Funda Pınar Özcan bu verilerin madalyonun görünen yüzü olduğuna işaret etti.

Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve Öz İplik-İş Sendikası ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliğinde yürütülen “İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi” açılış ve tanıtım toplantısı Ankara’da gerçekleşti.

“Kim bilir kaç kadın faili meçhul cinayete kurban gitti, intihar süsü verilerek kaç kadın öldürüldü, kaç kadın sessiz kalıp kendini kaderine mahkum etti. Türkiye’de yapılan araştırmalar maalesef kadınların yüzde 97’sinin hayatlarının bir döneminde belli bir şekilde şiddete maruz kaldığını gösteriyor” diyen Proje Koordinatörü Funda Pınar Özcan “Kadına şiddet bizde değil tüm dünyada benzer senaryolarla karşımız çıkıyor. Kadın çalışanlar işyerlerinde ayrımcılık, fiziksel şiddet ve sözlü cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalıyor” açıklamasını yaptı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin ‘Kadın İşçiler İş Cinayeti Raporu’nda 2018 yılının ilk 10 ayında 92 kadın emekçinin iş cinayetlerinde hayatını yitirdiğini paylaşan Özcan, “Kadınlara yönelik gerçekleşebilecek tüm fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel tacizin ortadan kaldırılmasına yönelik projemiz eğitim çalışmaları ve faaliyetleriyle çalışanlara katkı sağlayacaktır. Projemizde şiddet karşıtı bir zihinsel dönüşümü sağlanması ve bu algının sendikal camiadan yola çıkarak toplumun her kesiminde farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir. Projenin temel hedefi işyerinde şiddeti tamamen sona erdirmektir” dedi.