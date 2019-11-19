Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına dikkati çekmek için kafeste oturdu

Kars'ta bir üniversite öğrencisi, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına dikkati çekmek amacıyla "hayatımı karartma" sloganıyla girdiği kafeste sessizce oturdu.

Üniversite öğrencilerinden oluşan Kars Toplum Gönüllüleri (TOG) mensupları ve Türk Kızılay üyeleri, kadına şiddet ve çocuk istismarı konusunda farkındalık oluşturmak ve çocukların özgürlüklerinin kısıtlanmaması için toplumu bilinçlendirmek için Kars Kalesi eteklerinde bir araya geldi.

Ardından TOG mensuplarından Ceren Altınarık, burada bir tel örgülü kafese girip, istismara ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla ''hayatımı karartma'' sloganıyla sessizce oturdu.

Bu sırada diğer katılımcılar da kafes çevresinde "Çocuklar ölmesin, parkta oynasın", "Çocuklar gülsün dünya dönsün" yazılı dövizler taşıdı.

Daha sonra TOG mensuplarının öncülüğünde Türk Kızılay üyelerinin katılımıyla "şehrin iyi hali" projesi kapsamında "havamı ve hayatımı karartma" sloganıyla da bisikletle tur atıldı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Hemşirelik Bölümü öğrencisi Cennet Kurttekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre sorunları ve çocuk istismarına dikkati çekmek amacıyla farkındalık projesi oluşturduklarını söyledi.