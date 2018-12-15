Gümüşhane Gençlik Merkezi, Halk Eğitimi Merkezi ve Gümüşhane Sanat Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleştirilen sokak tiyatrosu 15 Temmuz Zafer Meydanında yere serilen platformun üzerinde sahnelendi. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için gerçekleştirilen oyunda 7 tiyatrocu hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu ortamda hiç kıpırdamadan oyununu sahnelerken, bu sırada başka bir oyuncu sürekli toplumsal mesajlar içeren mektupları okudu.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için eksi 2 derecede sokak tiyatrosu yaptılar

Aile içi şiddet, intihar eden kadın, tacize uğramış iş kadını, sırtında yük taşıyan Anadolu kadını, töre cinayeti ve çocuk gelinleri ele alan oyun vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Beton zemin üzerine serilen platformda rollerine uygun kostümleri giyerek efekt makyajı yapılı halde yaklaşık 20 dakikada hiç kıpırdamadan duran oyunculardan Ceren Kahraman, üşüdüklerini fakat topluma önemli bir mesaj verdiklerini söyledi.

“Kadınları bir birey olarak, insan olarak görün ve bu şekilde davranın mesajı verdik” Oyundayken üşümenin akıllarına gelmediğini kaydeden Kahraman, “Donuyorsunuz ve kalıyorsunuz. Zaten o rolünüzü hissediyorsunuz oradayken. Onu hissettikten sonra başka hiç birşey gözünüze gelmiyor. Soğuk, kar, kış. Hepimiz incecik şeyler giyindik zaten. Ama herkes büyük bir özveriyle yaptı bu işi. Biz daha önce de karda kışta yaptığımız da oldu. Bu iş bizim işimiz ve işimizi sevdiğimiz için üşümüyoruz. Bugün topluma kadın olmanın, kadınları görmeleri gerektiğini, kadın olmanın ne kadar zor olduğunu, aslında toplumu var edenin kadın olduğunu, buna rağmen kadınların hor görüldüğü ve ikinci plana atıldığını vermeye çalıştık. Kadınları bir birey olarak, insan olarak görün ve bu şekilde davranın mesajı verdik” dedi.

Oyunculardan Gümüşhane Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hanifi Duymaz da “Soğuk havada oynadık ama yapmamız gereken bir şeydi. Her gün kadına yönelik şiddet haberleri gündeme gelirken biz de böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapmak durumundayız” şeklinde konuştu.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE'NİN KANAYAN YARASIDIR' Oyunun yönetmeni ve Gümüşhane Sanat Tiyatrosu sahibi Mesut Budak ise Türkiye’nin birkaç ilinde yapılan bir oyunu Gümüşhane’de sosyal farkındalık olması açısından yaptıklarını belirterek, “İnsan olmanın eşitliği, adaleti, özgürlüğü, özgür ve hür bir şekilde huzurlu bir şekilde yaşamasının sıkıntısını dile getirdik. Kadın erkek diye ayırdığımız cins ile kadının Türkiye’deki yeriyle ilgili yaşamış olduğu sıkıntıları aktarmaya çalıştık. Kadına yönelik şiddet Türkiye’nin kanayan yarasıdır. İnsanlarımızın zarar görmesini burada ele alarak vurgulamak istedik” ifadelerini kullandı.