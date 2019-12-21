Kadına yönelik şiddete dikkat için sergi açtı

Tunceli’de yaşayan Seher Kont Erdoğan, kadına yönelik şiddet ve cinayetlere dikkat çekmek amacıyla resim sergisi açtı.

Tunceli’de yaşayan Seher Kont Erdoğan, “Kadınlar ve Geyikler” ismini verdiği akrilik ve sulu boyadan oluşan 30 resimlik ilk kişisel sergisini İl Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu’nda açtı. Sergiyi Vali Yardımcısı Akın Zor ve çok sayıda davetli gezdi.

Son yıllarda kadına yönelik şiddet ve yaşanan kadın cinayetlerinin toplumda esef ve üzüntüyle karşılandığını aktaran Vali Yardımcısı Akın Zor, “Burada kadına yönelik şiddetin azaltılmasında bir farkındalık oluşturulması adına Tunceli ilimizde bu sergi açıldı. Bayan arkadaşlarımız, gençler, çocuklarımız sergiyi geziyorlar. Yine burada bir ailemiz yakın bir zamanda çocuklarını rahatsızlıklarından dolayı kaybettiler. Kendilerine başsağlığı diliyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Onun da anısını yaşatmak adına kendilerine yer verildi. Aileye sabırlar diliyoruz” dedi.

"Kadınlar ve geyikler için avcı ortak”

İlk kişisel sergisi hakkında bilgi veren Seher Kont Erdoğan, “Kadınlar ve Geyikler temasının çıkış noktası son dönemde medyada özellikle tesirini çok güçlü olarak hissettiğimiz kadına yönelik şiddet, cinayet haberleri. Tabi ki bu hep vardı. Yaşadığımız yerde hep var olan şeylerdi. Birazcık görünür oldu. Geyikler ve kadınları ortaklaştırdığım nokta ise geyikler kendi yaşadıkları ormanın, dünyanın mağduru. Tüm güzellikleriyle peşinde olan, onu ıssızda, tenhada kıstırmak isteyen bir avcı var. Bu avcı hiç durmadan onun teyakkuzda olmasına neden olan, ürkekleştiren bir avcı. Aynı şekilde kadınlar da böyle. Biz kadınlar da sokakta, gecenin bir vaktinde, sabahın bir vaktinde, günün her dakikasında tenhada, ıssızda acaba kim ne yapar ürkekliğiyle yaşıyoruz. Birazcık bu avcının ortak avcı olduğunu düşünüyorum. Bu avcı eril bir avcı. Biraz bunu resimle, foto resimle görünür kılmak, sanat ruhuyla bu duyguyu hissedilir şekilde yaşatmak istedim” diye konuştu.

Sergiyi, şiddet gören ve cinayete kurban giden kadınların yanı sıra kızı Azem ile yakın zamanda kanser nedeniyle kaybettiği öğrencisi Dilan Miraç Bitkin’e ithaf ettiğini de ifade eden Erdoğan, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin son bulmasını ümit ettiğini de sözlerine ekledi.

