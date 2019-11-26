HABER

Kadına yönelik şiddete "Dur" demek için İstanbul turuncuya büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 09:14 | Son Güncelleme

  Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN-Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul DHA '25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' kapsamında İstanbul adeta turuncu renge büründü.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN-Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul DHA

'25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' kapsamında İstanbul adeta turuncu renge büründü. Galata Kulesi, Kız Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü farkındalık yaratmak amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında İstanbul'un simge yerlerini turuncu renk ile aydınlatarak destek verdi. Galata Kulesi, Kız Kulesi, Haliç Metro Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı tarih yapılar 10 Aralık tarihine kadar turuncu renkle aydınlatılacak.

PARTNER7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi
Yılkı atlarını korumak için belgesel çekiyorlarYılkı atlarını korumak için belgesel çekiyorlar
Otomobilin çarptığı bebek hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı bebek hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duyan oraya akın etti! Jet Fadıl Caprice Gold'u karıştırdı!

Duyan oraya akın etti! Jet Fadıl Caprice Gold'u karıştırdı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Doğal gaz faturasında yüzde 35 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 35 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Zebra midye', Çıldır Gölü'nü de tehdit ediyor

'Zebra midye' orada da görüldü!

Ponzi Arzu’ya 300 yıl hapis talebi

Ponzi Arzu’ya 300 yıl hapis talebi

MSB: Eylem hazırlığındaki 7 terörist öldürüldü

MSB: Eylem hazırlığındaki 7 terörist öldürüldü

Son dakika! Peş peşe operasyonlar! Gözaltılar var

Peş peşe operasyonlar! Gözaltılar var

Aile Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın teşkilat yapılarında değişiklik Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Fatih ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Fatih ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.