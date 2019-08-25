HABER

Kadına yönelik şiddete karşı 24 saat yüzdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 17:33 | Son Güncelleme

İzmir’de sporcular, kadına yönelik şiddete karşı Ege Genç İş İnsanlar Derneği (EGİAD) ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) tarafından düzenlenen proje kapsamında “Kadına değil kendine meydan oku” sloganıyla yüzdü.Dün Çeşme’den kadına yönelik şiddete dur demek için yola çıkan açık deniz yüzücüsü Seda Kansuk, Uğur Doğan, Senem Ülker, Mehmet Kansuk, Ayşin Oya Belkay ve Sadi Gödelek, 2’şer saat dönüşümlü olarak 24 saat boyunca 37 mil yüzerek zorlu etabı başarı ile tamamladı.

Kadına yönelik şiddete karşı 24 saat yüzdüler

İzmir’de sporcular, kadına yönelik şiddete karşı Ege Genç İş İnsanlar Derneği (EGİAD) ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) tarafından düzenlenen proje kapsamında “Kadına değil kendine meydan oku” sloganıyla yüzdü.
Dün Çeşme’den kadına yönelik şiddete dur demek için yola çıkan açık deniz yüzücüsü Seda Kansuk, Uğur Doğan, Senem Ülker, Mehmet Kansuk, Ayşin Oya Belkay ve Sadi Gödelek, 2’şer saat dönüşümlü olarak 24 saat boyunca 37 mil yüzerek zorlu etabı başarı ile tamamladı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Yüksel ve EÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Reşitoğlu, “Bu proje ile toplumsal bir farkındalık sağlamak ve geleceği oluşturmada önemli görevler üstlenecek olan genç kızlarımızın eğitimine destek olmak istedik. Proje kapsamında elde edilen gelirle kız öğrenciler için burs olanakları sağladık. Bu projenin hayata geçmesine büyük emek veren yüzücülerimize, EGİAD ve EÇEV aileleri olarak sporun birleştirici gücü ile yaşam yolculuklarına destek olduğumuz genç kızlarımızın çağdaş eğitim olanaklarıyla buluşmasına el verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Projenin sürdürülebilir olması için şimdiden hazırlıklara başladık. Asıl amacımız ve umudumuz, bu projenin bir gün başka bir soruna dikkat çekeceğimiz farklı bir projeye dönüşmesi ve ülkemizde kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin son bulmasıdır" dedi.

Her kulaç için 1 TL
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise, "Kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarının önüne geçmek ve bu konuda farkındalık, duyarlılık oluşturmak adına yapılan bu proje bizim için çok değerlidir. Toplumun yarısını oluşturan kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu asla unutmamalıyız. Küresel hedefler içinde bulunan, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini çocuklarımıza eğitim hayatları boyunca aşılamalıyız. Bu projeye destek olan EGİAD ve EÇEV’e teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.
Etkinliğe Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, EGİAD ve EÇEV üyeleri ile pek çok sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı. Başkanların yüzücülere plaketlerini takdim etmelerinin ardından etkinlik Sığacık Limanı’nda sonlandı. Her kulaç için 1 TL bağışlanan kampanya, ay sonuna kadar devam edecek.

Kadına yönelik şiddete karşı 24 saat yüzdüler

Kadına yönelik şiddete karşı 24 saat yüzdüler

Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz
Selahattin Özdemir yoğun bakımdaSelahattin Özdemir yoğun bakımda
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Türkyılmaz: "THK kamuoyunu yanlış bilgilerle yönlendirmeye çalışmaktadır"Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Türkyılmaz: "THK kamuoyunu yanlış bilgilerle yönlendirmeye çalışmaktadır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Çocuk Koruma Evleri' açıklaması

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

İstanbullular dikkat! Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün kapalı

İstanbullular dikkat! O yol 30 gün kapalı

Son dakika: Metrobüste yangın paniği!

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.