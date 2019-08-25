Kadına yönelik şiddete karşı 24 saat yüzdüler

İzmir’de sporcular, kadına yönelik şiddete karşı Ege Genç İş İnsanlar Derneği (EGİAD) ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) tarafından düzenlenen proje kapsamında “Kadına değil kendine meydan oku” sloganıyla yüzdü.

Dün Çeşme’den kadına yönelik şiddete dur demek için yola çıkan açık deniz yüzücüsü Seda Kansuk, Uğur Doğan, Senem Ülker, Mehmet Kansuk, Ayşin Oya Belkay ve Sadi Gödelek, 2’şer saat dönüşümlü olarak 24 saat boyunca 37 mil yüzerek zorlu etabı başarı ile tamamladı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Yüksel ve EÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Reşitoğlu, “Bu proje ile toplumsal bir farkındalık sağlamak ve geleceği oluşturmada önemli görevler üstlenecek olan genç kızlarımızın eğitimine destek olmak istedik. Proje kapsamında elde edilen gelirle kız öğrenciler için burs olanakları sağladık. Bu projenin hayata geçmesine büyük emek veren yüzücülerimize, EGİAD ve EÇEV aileleri olarak sporun birleştirici gücü ile yaşam yolculuklarına destek olduğumuz genç kızlarımızın çağdaş eğitim olanaklarıyla buluşmasına el verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Projenin sürdürülebilir olması için şimdiden hazırlıklara başladık. Asıl amacımız ve umudumuz, bu projenin bir gün başka bir soruna dikkat çekeceğimiz farklı bir projeye dönüşmesi ve ülkemizde kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin son bulmasıdır" dedi.