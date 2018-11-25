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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Kadına şiddet, topluma karşı işlenmiş bir ihanettir. Kadına şiddete karşı mücadele herkesin vicdani sorumluluğudur"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kadına şiddet, topluma karşı işlenmiş bir ihanettir. Kadına şiddete karşı mücadele herkesin vicdani sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Twitter'dan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, "Kadına şiddet, topluma karşı işlenmiş bir ihanettir. Kadına şiddete karşı mücadele herkesin vicdani sorumluluğudur. Şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz." ifadelerini kullandı.

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