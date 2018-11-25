TOKAT/ÇANKIRI (AA) - AK Parti Tokat Kadın Kolları Başkanlığı "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde pankartlarla toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları İl Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Öztürk, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmesi adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirildiğini ifade eden Öztürk, "Her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır." dedi.

Etkinliğe katılanlar, kadına şiddeti kınadı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği üyeleri de kadına yönelik şiddetin son bulması için Köprübaşı mevkisinde toplanarak uçurtma ve balon uçurdu.

- Çankırı

Çankırı'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.