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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 22:42 | Son Güncelleme

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

İSTANBUL (AA) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Yanındayız Derneği üyeleri Beşiktaş'ta toplandı.

Cumhuriyet Demokrasi Anıtı önünde bir araya gelen grubun "Hayatı Birlikte Savunuyoruz" ve "Kadınlar Birlikte Güçlü" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanvekili Tahir Doğaç'ın da yer aldığı grup adına açıklamada bulunan gazeteci Murat Yetkin, 1 yıl içerisinde 363 kadının öldürüldüğünü belirtti.

Yetkin, başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmeler ve tüm yasalarda güvence altına alınmış hakların ve kadınların hak ve adalet talebinin yanında olduklarını ifade ederek, dernek olarak yasaların uygulanmasının ve ilgili politikaların ortaya konulmasının takipçisi olacaklarını söyledi.

Açıklamanın ardından, 2018 yılında cinayet dolayısıyla hayatını kaybeden kadınların isimleri okunurken, meydana kurulan platformda da yazılı olarak paylaşıldı.

Daha sonra grup olaysız şekilde dağıldı.

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"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç Murat Yetkin YANINDAYIZ Derneği

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