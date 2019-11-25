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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 16:24 | Son Güncelleme

Van, Bitlis ve Muş'ta yürüyüş gerçekleştirildi

BİTLİS (AA) - AK Parti Van, Bitlis ve Muş Kadın Kollarınca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Van'da, AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Caddesi Soydan Kavşağında bir araya gelen kadınlar, ellerindeki dövizlerle Van Devlet Tiyatrosu'na yürüdü.

Burada kadınlar adına basın açıklaması yapan İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, acıların, ilkelliklerin, cehaletin Türkiye ve dünyanın her yerinde son bulması için kadın ve erkekler olarak herkesi dayanışmaya davet ettiklerini söyledi.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Değerli Hanımefendinin her platformda gösterdikleri samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadelelerle kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir." dedi.

Kadınlar, açıklamanın ardından ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

- Bitlis

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, ellerindeki pankartlarla Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki iş merkezi önüne kadar yürüdü.

Burada kadınlar adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Bitlis Kadın Kolları Tanıtım ve Medya Birim Başkanı İrem Güneş, çağrılarını sadece kadınlara değil insanlıktan bir nebze nasibini almış herkese yapmak üzere 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını belirtti.

AK Parti'nin 5 milyona yaklaşan kadın üyesi adına, genel geçer cümleleri kurmak için toplanmadıklarını kaydeden Güneş, şöyle konuştu:

"17 yılı aşkın iktidarımızda her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. 'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Değerli Hanımefendinin, her platformda gösterdiği samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadelelerle kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir. Şiddetin dini, inancı, kültürü veya milliyeti olmaz. AK Kadınlar, yeryüzünde Allah'ın verdiği canları korumak için her türlü mücadelede yer alacağımızı yineliyoruz, samimi her dayanışma çabasına da varız diyoruz."

Açıklamaya, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve eşi Özlem Günceoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Şems Nasır, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Diba Zeydan, kadınlar ve partililer katıldı.

- Muş

Muş AK Parti İl binasında basın açıklaması yapan Kadın Kolları Başkanı Elif Gezen ise yıllardır sürdürülen kapsamlı mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımların elde edildiğini söyledi.

Gezen, "Bu dönem içinde gerek partimiz gerekse kurulan tüm hükümetlerimiz ve özellikle de kadından sorumlu bakanlarımızın tavizsiz mücadeleleri, saygın çabaları apaçık ortadadır. Bugüne kadar kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle kadınlarımızın ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkılar sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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