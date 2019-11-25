BİTLİS (AA) - AK Parti Van, Bitlis ve Muş Kadın Kollarınca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Van'da, AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Caddesi Soydan Kavşağında bir araya gelen kadınlar, ellerindeki dövizlerle Van Devlet Tiyatrosu'na yürüdü.

Burada kadınlar adına basın açıklaması yapan İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, acıların, ilkelliklerin, cehaletin Türkiye ve dünyanın her yerinde son bulması için kadın ve erkekler olarak herkesi dayanışmaya davet ettiklerini söyledi.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Değerli Hanımefendinin her platformda gösterdikleri samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadelelerle kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir." dedi.

Kadınlar, açıklamanın ardından ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

- Bitlis

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, ellerindeki pankartlarla Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki iş merkezi önüne kadar yürüdü.