Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Burada kadınlar adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Bitlis Kadın Kolları Tanıtım ve Medya Birim Başkanı İrem Güneş, çağrılarını sadece kadınlara değil insanlıktan bir nebze nasibini almış herkese yapmak üzere 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını belirtti.

AK Parti'nin 5 milyona yaklaşan kadın üyesi adına, genel geçer cümleleri kurmak için toplanmadıklarını kaydeden Güneş, şöyle konuştu:

"17 yılı aşkın iktidarımızda her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. 'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Değerli Hanımefendinin, her platformda gösterdiği samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadelelerle kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir. Şiddetin dini, inancı, kültürü veya milliyeti olmaz. AK Kadınlar, yeryüzünde Allah'ın verdiği canları korumak için her türlü mücadelede yer alacağımızı yineliyoruz, samimi her dayanışma çabasına da varız diyoruz."