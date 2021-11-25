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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

İnsan Haklarından Sorumlu İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ceren Türkdili, parti binası önünde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dünyada bir sorun olduğunu, parti olarak 2002'den itibaren şiddetin önlenmesine ilişkin reform düzeyinde çalışmaları hayata geçirdiklerini belirtti.

İlk seçim beyannamelerinde kadına yönelik şiddetle mücadeledeki kararlıklarına yer verdiklerini anımsatan Türkdili, şunları söyledi:

"2004 yılında anayasada pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle 'töre nedeniyle' ifadesini ekleyerek, töre cinayetleri faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medeni Kanun, İş Kanunu'nda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde ŞÖNİM'leri kurduk. KADES, elektronik kelepçe, ALO 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekun mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor."

- "Omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz"

Parti olarak, bir kadına yönelik şiddete dahi tahammüllerinin olmadığını vurgulayan Türkdili, toplumu derinden etkileyen şiddet konusunun temeline inildiğinde çözümün topyekun mücadele olduğuna işaret etti.

Kadına yönelik şiddet konusunun siyaset üstü bir mesele olduğunu dile getiren Türkdili, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda, Sayın Cumhurbaşkanımız, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı'nın dördüncüsünü açıkladı. Ardından boşanmış eşe karşı işlenen şiddet suçuna da ağırlaştırıcı hükümler getirilmesi dördüncü Yargı Paketi'nde düzenlendi. Attığımız bu adımlar, kadına yönelik şiddet konusundaki kararlılığımızın en iyi göstergesidir.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz."

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