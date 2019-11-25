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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 19:14 | Son Güncelleme

Aydın'da, kadına yönelik şiddete ve cinayetlere dikkati çekmek amacıyla tiyatral gösteri düzenlendi

Aydın'da, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri gerçekleştirildi.

CHP Aydın Kadın Kolları tarafından Sevgi Yolu'nda düzenlenen "Sesimi Duyan Var mı?" etkinliğinde, kadınlar tarafından tiyatral gösteri yapıldı. Bu sırada bazı vatandaşlar da çeşitli dövizler açtı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kurulmasında erkekler kadar kadınların da eşit şartlarda mücadele verdiğini anlattı.

Son dönemlerde kadın cinayetlerinde artış yaşandığını ifade eden Çerçioğlu, "İnsan hayatının değeri bu kadar ucuz mu? Bu konu sadece yılda bir gün dile getiriliyor. Buradan iktidar partisinin kadın vekillerine sesleniyorum. En büyük iş size düşmektedir. Kadına yönelik şiddet konusunda parlamentoda çıkaracağınız yasalar daha sıkı ve katı olmalıdır. 'İyi hal' uygulaması derhal son bulmalıdır." diye konuştu.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir de kadına yönelik şiddete karşı asla susmayacaklarını belirtti.

Programa, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Efeler İlçe Başkanı Özlem Ekiz de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
gösteri kadın Özlem Çerçioğlu şiddet

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