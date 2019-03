Kadına yönelik şiddete mor şapkalarıyla dikkat çektiler

Kadına uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddete ’dur’ demek için, kadınlar Büyükçekmece’de bir araya geldi. Etkinlikte 300 kadın taktıkları mor şapkalarla kadına şiddetin son bulması gerektiğine dikkat çekti.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 8 Mart Kadın Günü Buluşması’nda çok sayıda kadın bir araya geldi. Programda İsmet İnönü’nün torunu CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan, Büyükçekmece Belediye Başkanı ve adayı Dr. Hasan Akgün, Meclis üyeleri, yazar Sacide Bolcan da kadınlara eşlik etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde buluşan yaklaşık 300 kadın, taktıkları mor şapkalarla kadına karşı fiziksel ve psikolojik şiddetin son bulması gerektiğine dikkat çektiler.

“Cahil topluluklar siyasetçilerin bir nimetidir”

Programda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkat çekti. Kadının hayatın her alanda yer alması gerektiğini ifade eden Akgün, “Kadının toplum hayatında ve siyasi hayatta daha iyi yerinin olabilmesi için ülkede önce demokrasi olmalı. İnsan hak ve özgürlüklerine inanacaksınız. Kadının da erkek gibi eşit şartlarda olduğunu özümseyeceksiniz ve yönetimde aynı eşitliği sağlayacaksınız. Kadınlar gününde bunlara dikkat çekmeyi uygun buldum” şeklinde konuştu.

“Bu şapka kadınların gücünü anlamayanlar için olmalı”

Mor şapkasıyla dikkat çeken Sabriye Zeren, “Kadınların her anlamda çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatın her alanında her yerdeler ve yaptıkları her işte de çok başarılılar. Bu şapka kadınların gücünü anlamayanlar için olmalı. Yoksa bizler gücümüzü zaten biliyoruz” ifadelerine yer verdi.