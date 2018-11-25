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"Kadına yönelik şiddeti en kısa sürede aşmayı hedefliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 12:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Gerek 25 Kasım gibi farkındalık günleriyle gerekse medeniyet değerlerimizin bu konuda bize vereceği ilhamla, insanlığa yakışmayan bu sorunu en kısa sürede aşmayı hedefliyoruz" - "Halen 35 bin 318 kişi tarafından indirilen uygulamayla 6 bin 894 ihbar gerçekleştirilmiştir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gerek 25 Kasım gibi farkındalık günleriyle, gerekse medeniyet değerlerimizin bu konuda bize vereceği ilhamla, insanlığa yakışmayan bu sorunu en kısa sürede aşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soylu mesajında, " 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diyen bir dine, Nene Hatunların, Fadime Bacıların olduğu bir tarihe sahip köklü medeniyette hiçbir şekilde yeri bulunmayan kadına şiddetin, bugün maalesef 21. yüzyılda tüm insanlığın yüzleştiği bir problem olarak varlığını sürdürdüğünü" belirtti.

Bu meselede farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" olarak ilan edilmesinin esas itibarıyla problemin ülke, din, ırk, gelişmişlik seviyesi farkı gözetmeksizin bütün dünyada var olduğunun açık bir göstergesi olduğunu işaret eden Soylu, bu meselede 2002 sonrasında çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Bunlar arasında 2012'de çıkarılan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un, önemli ve büyük bir adım olarak öne çıktığına işaret eden Soylu, söz konusu kanun gereğince, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin, şiddet mağdurlarına yaklaşmalarının engellenmesi ve ihlal olması durumunda kolluk tarafından gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar arasında 8 Mart 2015 ve 19 Nisan 2016'da protokoller imzalandığını ve gerekli adımların atıldığını anlattı.

Bu adımların en yenisi olarak, tamamen yerli ve milli bir uygulama olan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) 24 Mart 2018'de hayata geçirildiğini hatırlatan Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Bu uygulama kapsamında, risk ve tehdit oluşturabilecek durumlarda, kadınlarımızın tek bir dokunuşla en hızlı şekilde kolluk görevlilerine ulaşarak yardım almaları sağlanmıştır. Halen 35 bin 318 kişi tarafından indirilen uygulamayla 6 bin 894 ihbar gerçekleştirilmiştir. Sadece 2018 yılında, gecikmesinde sakınca olan haller kapsamında değerlendirilerek geçen yıla oranla yüzde 17 artışla 72 bin 844 kadına koruma kararı, 110 bin 457 şiddet uygulayan erkeğe de önleyici tedbir kararı çıkarılmıştır ki bu noktada geçen yıla oranla yüzde 3 artış yaşanmıştır.

Genel olarak toplumsal farkındalığın artırılması, elektronik kelepçe, personele verilen eğitimlerin yüzde 662 oranında artırılarak 38 bin 442 olması ve alınan diğer tedbirler neticesinde, 2017 yılı ile 2018 yılının aynı dönemleri mukayese edildiğinde 6284 sayılı kanun kapsamındaki kadın ölümlerinde yüzde 22 azalma olmuştur."

- "En önemli faktör zihniyet değişimi"

İçişleri Bakanı Soylu, kadına karşı şiddetin önlenmesinin en önemli faktörünün zihniyet değişimi olduğunun altını çizdi.

"Gerek 25 Kasım gibi farkındalık günleriyle, gerekse medeniyet değerlerimizin bu konuda bize vereceği ilhamla, insanlığa yakışmayan bu sorunu en kısa sürede aşmayı hedefliyoruz." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, kadına yönelik her türlü şiddet olayını kınıyor, bu acıların bir daha yaşanmaması için dün olduğundan daha büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyor; şiddet mağduriyeti nedeniyle hayatını kaybetmiş tüm kadınlarımıza Cenabıhakk'tan rahmet diliyoruz."

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve D İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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