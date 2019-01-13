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Kadına yönelik şiddeti tek başına protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 12:54 | Son Güncelleme

BURSA’da 48 yaşındaki Meryem Karaş, 'kadına yönelik şiddet'i tek başına protesto etti. Evinde hazırladığı 'Kadına şiddet hayır' yazılı 500 poşeti 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dağıtan Karaş, "Artık kadınlar öldürülmesin" dedi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da 48 yaşındaki Meryem Karaş, 'kadına yönelik şiddet'i tek başına protesto etti. Evinde hazırladığı 'Kadına şiddet hayır' yazılı 500 poşeti 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dağıtan Karaş, "Artık kadınlar öldürülmesin" dedi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tek kişilik protesto, görenleri şaşırttı. Bir süre önce, Bursa Aile Mahkemesi'nde eşi hakkında boşanma davası açan ve boşanma davasının görüleceği ilk gün duruşmaya yanında getirdiği davul ve dümbelek ile çiftetelli oynayıp kına dağıtan Meryem Karaş, bu kez 'Kadına şiddet hayır' yazılı poşetleri dağıttı. Meryem Karaş, "Kadın şiddetine son verilmesi amacıyla üzerinde 'Kadına şiddete hayır' yazılı poşetleri insanların duyarlı olmaları için tek başıma dağıtıyorum. Erkekler kadınları öldürüyor. Bu şiddete 'dur' diyorum. Artık kadınlar ölmesin. Kadınlar öldürüldükten sonra değil, tehditlere ağır ceza verilsin. Tehditle başlayan şiddet mezarda biter. Kadınlar annedir, eştir, baş tacıdır. Kadınlar ölmesin" dedi.

Karaş, yağmur altında elindeki 'Kadına şiddete hayır' yazılı 500 poşeti vatandaşlara dağıttı. Bazı kadın ve erkeklerin ise kendilerine uzatılan poşetleri almak istemedikleri görüldü.

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