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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü fotoğraflı mesajları ve sözleri!

25.11.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl 25 Kasım, Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak kutlanır. Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajları ve sözleri, bugünlerde sosyal medyada sıkça paylaşılır.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü fotoğraflı mesajları ve sözleri!

BMGK tarafından 1999 yılında ilan edilen Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, mesajlar ve sözlerle kutlanıyor. 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde meydana gelen bir olayın ardından kutlanan Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, mesajlar ve sözlerle daha anlamlı oluyor.

DÜNYA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 1999’da yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) kararı ile ilan edilen gündür.

BMGK, 1999’da 25 Kasım gününü Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin sebebi de 1960’ta Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanan bir olaya dayanır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo'ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adındaki 3 kız kardeş, Trujillo'nun: "Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler" şeklinde yaptığı açıklamanın ardından boğazlanıp, dövülerek, vahşice öldürüldüler.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Kadınlar İnsandır. Biz İnsanoğlu. - Neşet Ertaş

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü fotoğraflı mesajları ve sözleri!

Kadına yönelik şiddete hayır! #Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü fotoğraflı mesajları ve sözleri!

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü fotoğraflı mesajları ve sözleri!

Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü fotoğraflı mesajları ve sözleri!

Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü fotoğraflı mesajları ve sözleri!

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü fotoğraflı mesajları ve sözleri!

Fiziksel , psikolojik, sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü fotoğraflı mesajları ve sözleri!

Erkeklik kadını sevmek saygı duymaktır , ona vurmak değildir.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü fotoğraflı mesajları ve sözleri!

Tüm kadınların mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyorum. #Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü fotoğraflı mesajları ve sözleri!

Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü fotoğraflı mesajları ve sözleri!

Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur.

Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

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