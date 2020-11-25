"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde" kan donduran cinayet

Bursa’da 10 yıllık sevgilisi ile çiftlik evinde alkol alan adam; ’’ Karından ne zaman boşanacaksın’’ sorusu üzerine silahla genç kadını ayağından vurdu. Alkollü sevgili ise aynı silahla çiftliği bulunan 55 yaşındaki İsmail İlgi’yi başından vurarak öldürdü.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Bursa’da bir kadın silahla vuruldu, daha sonra aynı silahla o kadın cinayet işledi.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Tahtalı Mahallesi’nde bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre; İsmail İlgi (55) ve Zehra Y.(43) çiftlik evinde buluşarak alkol almaya başladı. Şehir merkezinden 30 kilometre uzaklıkta bulunan çiftlik evinde zaman geçiren çift tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Zehra Y.’nin, ’’ Karından ne zaman boşanacaksın ’’ demesi üzerine deliye dönen ve alkolün etkisinde olan İsmail İlgi belinden silahını çıkartarak, Zehra Y.’nin ayağına ateş etti. Ayağından yaralanan kadın alkolün de etkisiyle silahı alarak İsmail İlgi’yi başından vurdu.

Silah ve çığlık seslerini duyan vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri İsmail İlgi’nin yapılan incelemeler sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Ayağından yaralanan Zehra Y. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 sağlık ambulansıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde yaşanan bu olayda hastaneye kaldırılan Zehra Y.’nin ilk ifadesinde, ’’ 10 yıllık sevgiliyiz. Alkol alıyorduk. Daha sonra "eşinden ne zaman ayrılacaksın" diye sorunca bana vurmaya kalktı. Sonra silahı ile beni bacağımdan vurdu. İyice sarhoş olunca bende silahını alarak kafasından vurdum’’ dediği öğrenildi.

Genç kadın daha önce de sık sık tartıştıklarını, İsmail İlgi’nin birkaç kez de bacağını kırdığını öne sürdü.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavisi devam eden yaralı Zehra Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

